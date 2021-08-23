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В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с Джеки Чаном

В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с Джеки Чаном - РИА Новости, 23.08.2021

В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с Джеки Чаном

В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" Симу Лю с Джеки Чаном, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:34

2021-08-23T14:34

2021-08-23T14:34

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" Симу Лю с Джеки Чаном, сообщает The Hollywood Reporter.20 августа на YouTube-канале Marvel Entertainment был опубликован отрывок из кинокомикса. Фанатам Джеки Чана ролик понравился. В видео они нашли отсылку к ленте 1995 года "Разборка в Бронксе", в которой снимался их кумир. В размещенном в Сети фрагменте показано, как герой Симу Лю дает отпор сразу нескольким противникам. Он использует в схватке куртку так же, как и персонаж Чана. В Сети решили, что прием, продемонстрированный в трейлере, не просто дань уважения мастеру боевых искусств. Постановщик драк в фильме Marvel Энди Чэн был дублером Чана, а также работал на первой и второй части фильма "Час пик", лентах "Шанхайский полдень", "Кто я?" и "Мистер Крутой". "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" выйдет в российский прокат 2 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210818/otzyvy-1746123687.html

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