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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с Джеки Чаном
В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с Джеки Чаном - РИА Новости, 23.08.2021
В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с Джеки Чаном
В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" Симу Лю с Джеки Чаном, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:34
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" Симу Лю с Джеки Чаном, сообщает The Hollywood Reporter.20 августа на YouTube-канале Marvel Entertainment был опубликован отрывок из кинокомикса. Фанатам Джеки Чана ролик понравился. В видео они нашли отсылку к ленте 1995 года "Разборка в Бронксе", в которой снимался их кумир. В размещенном в Сети фрагменте показано, как герой Симу Лю дает отпор сразу нескольким противникам. Он использует в схватке куртку так же, как и персонаж Чана. В Сети решили, что прием, продемонстрированный в трейлере, не просто дань уважения мастеру боевых искусств. Постановщик драк в фильме Marvel Энди Чэн был дублером Чана, а также работал на первой и второй части фильма "Час пик", лентах "Шанхайский полдень", "Кто я?" и "Мистер Крутой". "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" выйдет в российский прокат 2 сентября 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
14:34 23.08.2021
 

В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" с Джеки Чаном

© AFP 2021 / Valerie Macon, Getty Images / George Pimentel Джеки Чан и Симу Лю
Джеки Чан и Симу Лю - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / Valerie Macon, Getty Images / George Pimentel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Сети сравнили звезду фильма "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" Симу Лю с Джеки Чаном, сообщает The Hollywood Reporter.
20 августа на YouTube-канале Marvel Entertainment был опубликован отрывок из кинокомикса. Фанатам Джеки Чана ролик понравился. В видео они нашли отсылку к ленте 1995 года "Разборка в Бронксе", в которой снимался их кумир.
В размещенном в Сети фрагменте показано, как герой Симу Лю дает отпор сразу нескольким противникам. Он использует в схватке куртку так же, как и персонаж Чана.
В Сети решили, что прием, продемонстрированный в трейлере, не просто дань уважения мастеру боевых искусств. Постановщик драк в фильме Marvel Энди Чэн был дублером Чана, а также работал на первой и второй части фильма "Час пик", лентах "Шанхайский полдень", "Кто я?" и "Мистер Крутой".
"Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" выйдет в российский прокат 2 сентября 2021 года.
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