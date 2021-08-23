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Давно потерянная работа Каналетто найдена висящей в доме в Англии
Давно потерянная работа Каналетто найдена висящей в доме в Англии - РИА Новости, 23.08.2021
Давно потерянная работа Каналетто найдена висящей в доме в Англии
В Англии была найдена давно потерянная работа Каналетто, сообщает UPI. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T06:27
2021-08-23T06:27
2021-08-23T06:27
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Англии была найдена давно потерянная работа Каналетто, сообщает UPI. Картина "Венеция, мыс Догана со стороны бассейна святого Марка" предположительно была написана в середине XVIII века. Более ста лет она находились в городе Льюис в доме одной семьи. Недавно последняя владелица полотна умерла. Ее мать купила работу в 1920 году. Вероятно, женщина знала о том, кто ее автор, однако не хотела продавать. 28 сентября это произведение Каналетто выставят на аукционе. Картину оценивают в 200 тысяч долларов (более 14,5 миллионов рублей).Каналетто (Джованни Антонио Каналь) — один из самых известных венецианских художников. Он родился в 1697 и скончался в 1768. Поначалу Каналь писал с натуры без предварительных набросков, позже стал работать в студии и пользовался камерой обскура. Он был мастером городских пейзажей. На его полотнах запечатлена Венеция в разные времена года.
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новости культуры, живопись, венеция, англия
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
В Англии была найдена давно потерянная работа Каналетто, сообщает
UPI.
Картина "Венеция, мыс Догана со стороны бассейна святого Марка" предположительно была написана в середине XVIII века. Более ста лет она находились в городе Льюис в доме одной семьи.
Недавно последняя владелица полотна умерла. Ее мать купила работу в 1920 году. Вероятно, женщина знала о том, кто ее автор, однако не хотела продавать.
28 сентября это произведение Каналетто выставят на аукционе. Картину оценивают в 200 тысяч долларов (более 14,5 миллионов рублей).
"Крупные работы Каналетто продаются за миллионы, а значит, для коллекционеров это прекрасная возможность приобрести его картину по относительно доступной цене", — считает Филип Тейлор из аукционного дома Gorringe’s.
Каналетто (Джованни Антонио Каналь) — один из самых известных венецианских художников. Он родился в 1697 и скончался в 1768. Поначалу Каналь писал с натуры без предварительных набросков, позже стал работать в студии и пользовался камерой обскура. Он был мастером городских пейзажей. На его полотнах запечатлена Венеция в разные времена года.