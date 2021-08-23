https://ria.ru/20210823/byudzhet-1746915990.html

"Народный бюджет" Вологодчины увеличат по инициативе депутатов

"Народный бюджет" Вологодчины увеличат по инициативе депутатов - РИА Новости, 23.08.2021

"Народный бюджет" Вологодчины увеличат по инициативе депутатов

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой увеличить софинансирование проектов в рамках региональной программы "Народный... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:37

2021-08-23T17:37

2021-08-23T17:37

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 23 авг — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой увеличить софинансирование проектов в рамках региональной программы "Народный бюджет" из областной казны в соответствии с просьбами жителей области, сообщил РИА Новости спикер областного парламент, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Проект "Народный бюджет" реализуется в регионе с 2015 года. Его главные задачи – благоустройство и формирование комфортной инфраструктуры в городах и селах, а также вовлечение в этот процесс жителей области. По сравнению с 2015 годом, количество заявок на участие в проекте выросло в 21 раз, а объем финансирования – более, чем в 30 раз."Отклики о проекте у жителей районов самые позитивные, при этом на встречах с депутатами фракции они отметили несколько проблемных моментов. В первую очередь, речь идет о повышении цен на стройматериалы. Поэтому фракция "Единая Россия" предлагает увеличить долю софинансирования народных проектов со стороны областного бюджета с 700 тысяч до 900 тысяч рублей на территории сельских поселений, и с 1,4 миллиона до 1,8 миллиона рублей для городских поселений, а также сельских поселений, включающих административный центр муниципального района. Мы уверены, что это позволит сделать хороший задел при формировании перечня проектов на следующий год", - сказал Луценко.Луценко напомнила, что в связи с популярностью проекта и по просьбе депутатов глава региона в этом году уже принимал решение увеличить финансирование "Народного бюджета" на 36 миллионов рублей, в итоге общая сумма достигла рекордных 306 миллионов рублей. Это позволило реализовать в этом году дополнительно 144 проекта, которые по различным причинам не попали в основной перечень. В итоге общее число реализуемых в 2021 году инициатив достигло 1,5 тысяч.

https://ria.ru/20210812/gazifikatsiya-1745507453.html

вологодская область

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вологодская область, андрей луценко