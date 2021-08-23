11:48 23.08.2021 (обновлено: 16:35 23.08.2021)
Под Волгоградом захоронили останки участников Сталинградской битвы
На мемориале под Волгоградом захоронили останки участников Сталинградской битвы
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦеремония перезахоронения на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом более одной тысячи останков советских солдат, погибших в Сталинградской битве
РОССОШКИ (Волгоградская область), 23 авг - РИА Новости. Более одной тысячи останков советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом, в церемонии приняли участие потомки одного из красноармейцев, личность которого удалось установить поисковикам, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось, что в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021" в апреле проходили поисковые работы в Городищенском районе Волгоградской области – в местах ожесточенных боев во время Сталинградской битвы. Найденные останки планировалось захоронить 23 августа.
Россошинское военно-мемориальное кладбище находится рядом с одноименным селом в 30 километрах от Волгограда. Перезахоранивать останки солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, здесь стали с конца 90-х годов, с тех пор на кладбище появилось около 40 братских могил и более 500 индивидуальных могил тем воинам, личность которых удалось установить.
Как сообщил РИА Новости председатель регионального отделения организации "Поисковое движение России" в Волгоградской̆ области Андрей Орешкин, за последний год поисковые отряды на территории региона подняли из земли останки более одной тысячи советских воинов.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦеремония перезахоронения на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом более одной тысячи останков советских солдат, погибших в Сталинградской битве
Церемония перезахоронения на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом более одной тысячи останков советских солдат, погибших в Сталинградской битве
"Традиционно 23 августа, в наш сталинградский траурный день (23 августа 1942 года началась авиабомбардировка Сталинграда - ред.), проходит захоронение. Хороним 1112 защитников Сталинграда, в основном, найденных на территории Городищенского района, в том числе останки, найденные вместе с французскими коллегами в рамках проекта "Сталинград-2021". Восемнадцать человек опознаны, полностью или частично установлены имена", - сообщил Орешкин.
На мемориальном кладбище собрались военные, представители поисковых и общественных организаций. Но был и особый гость – потомок одного из погибших красноармейцев, имя которого удалось установить, Ивана Звягинцева. По данным поисковиков, он погиб возле Паньшинского сельского поселения в конце августа 1942 года, когда противник переправлялся через Дон.
Михаил Звягинцев приехал из Тамбовской области со всей семьёй: женой, сыном и внуком.
"Это мой двоюродный дед. Мой отец рассказывал, что он был хорошим человеком, служил в НКВД, и это повлияло, что мы не знали про его деятельность. Знали, что пропал, а где служил не знали. В этом году позвонили 9 мая и сказали, что при раскопках под Сталинградом нашли. Вопрос, ехать или нет в Волгоград на перезахоронение, даже не стоял", - сообщил журналистам Звягинцев.
Во время траурной церемонии родным Звягинцева были переданы его личные вещи и смертный медальон. Также личные вещи и медальон были переданы родственникам красноармейца 35-й гвардейской стрелковой дивизии Андрея Мальцева, останки которого были найдены и захоронены в 2019 году.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦеремония перезахоронения на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом более одной тысячи останков советских солдат, погибших в Сталинградской битве
Церемония перезахоронения на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом более одной тысячи останков советских солдат, погибших в Сталинградской битве
Военные установили небольшие гробы на небольшие постаменты, после минуты молчания началась церемония захоронения. Сначала поисковики под ружейные залпы погребли останки в индивидуальные могилы, а затем в общую могилу спустили остальные гробы.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.
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