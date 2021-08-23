https://ria.ru/20210823/bitva-1746834131.html

Под Волгоградом захоронили останки участников Сталинградской битвы

Под Волгоградом захоронили останки участников Сталинградской битвы - РИА Новости, 23.08.2021

Под Волгоградом захоронили останки участников Сталинградской битвы

Более одной тысячи останков советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом, в РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:48

2021-08-23T11:48

2021-08-23T16:35

общество

волгоградская область

сталинград

поисковое движение россии

дон

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РОССОШКИ (Волгоградская область), 23 авг - РИА Новости. Более одной тысячи останков советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом, в церемонии приняли участие потомки одного из красноармейцев, личность которого удалось установить поисковикам, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее сообщалось, что в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021" в апреле проходили поисковые работы в Городищенском районе Волгоградской области – в местах ожесточенных боев во время Сталинградской битвы. Найденные останки планировалось захоронить 23 августа.Россошинское военно-мемориальное кладбище находится рядом с одноименным селом в 30 километрах от Волгограда. Перезахоранивать останки солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, здесь стали с конца 90-х годов, с тех пор на кладбище появилось около 40 братских могил и более 500 индивидуальных могил тем воинам, личность которых удалось установить.Как сообщил РИА Новости председатель регионального отделения организации "Поисковое движение России" в Волгоградской̆ области Андрей Орешкин, за последний год поисковые отряды на территории региона подняли из земли останки более одной тысячи советских воинов."Традиционно 23 августа, в наш сталинградский траурный день (23 августа 1942 года началась авиабомбардировка Сталинграда - ред.), проходит захоронение. Хороним 1112 защитников Сталинграда, в основном, найденных на территории Городищенского района, в том числе останки, найденные вместе с французскими коллегами в рамках проекта "Сталинград-2021". Восемнадцать человек опознаны, полностью или частично установлены имена", - сообщил Орешкин.На мемориальном кладбище собрались военные, представители поисковых и общественных организаций. Но был и особый гость – потомок одного из погибших красноармейцев, имя которого удалось установить, Ивана Звягинцева. По данным поисковиков, он погиб возле Паньшинского сельского поселения в конце августа 1942 года, когда противник переправлялся через Дон.Михаил Звягинцев приехал из Тамбовской области со всей семьёй: женой, сыном и внуком."Это мой двоюродный дед. Мой отец рассказывал, что он был хорошим человеком, служил в НКВД, и это повлияло, что мы не знали про его деятельность. Знали, что пропал, а где служил не знали. В этом году позвонили 9 мая и сказали, что при раскопках под Сталинградом нашли. Вопрос, ехать или нет в Волгоград на перезахоронение, даже не стоял", - сообщил журналистам Звягинцев.Во время траурной церемонии родным Звягинцева были переданы его личные вещи и смертный медальон. Также личные вещи и медальон были переданы родственникам красноармейца 35-й гвардейской стрелковой дивизии Андрея Мальцева, останки которого были найдены и захоронены в 2019 году.Военные установили небольшие гробы на небольшие постаменты, после минуты молчания началась церемония захоронения. Сначала поисковики под ружейные залпы погребли останки в индивидуальные могилы, а затем в общую могилу спустили остальные гробы.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.

https://ria.ru/20210806/kuban-1744646285.html

https://ria.ru/20210731/memorial-1743753254.html

волгоградская область

сталинград

дон

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общество, волгоградская область, сталинград, поисковое движение россии, дон