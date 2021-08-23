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Тверская область
https://ria.ru/20210823/bezopasnost-1746940403.html
Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности школ
Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности школ - РИА Новости, 23.08.2021
Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности школ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования накануне начала нового учебного... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:12
2021-08-23T20:12
тверская область
общество
тверская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования накануне начала нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Учебный год стартует в Тверской области в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора", – сказал в понедельник Руденя на совещании с главами муниципалитетов региона.Новый учебный год начнётся в Верхневолжье для 139 тысячи школьников, 26 тысяч студентов профессиональных образовательных организаций, 54 тысяч воспитанников детских садов.В пресс-службе отметили, что в течение предыдущих трех лет при поддержке области капитально отремонтировано более 360 школ и детских садов – треть всех учреждений образования региона. В текущем году еще в 87 учреждениях проводится ремонт кровель, спортзалов и санитарных комнат, замена окон, инженерных сетей, обустройство территорий. В 2021 году за счет средств областного бюджета для школ региона закуплено 197 тысяч учебников.
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общество, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), игорь руденя
20:12 23.08.2021
 

Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности школ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании с главами муниципалитетов региона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании с главами муниципалитетов региона - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования накануне начала нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Учебный год стартует в Тверской области в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора", – сказал в понедельник Руденя на совещании с главами муниципалитетов региона.
Новый учебный год начнётся в Верхневолжье для 139 тысячи школьников, 26 тысяч студентов профессиональных образовательных организаций, 54 тысяч воспитанников детских садов.
В пресс-службе отметили, что в течение предыдущих трех лет при поддержке области капитально отремонтировано более 360 школ и детских садов – треть всех учреждений образования региона. В текущем году еще в 87 учреждениях проводится ремонт кровель, спортзалов и санитарных комнат, замена окон, инженерных сетей, обустройство территорий. В 2021 году за счет средств областного бюджета для школ региона закуплено 197 тысяч учебников.
"Особое внимание при подготовке к новому учебному году уделяется безопасности дорожного движения. В нормативное состояние приводят пешеходные переходы у школ: устанавливаются знаки, светофоры и ограждения, наносится дорожная разметка, обустраиваются искусственные неровности и освещение", - отметили в пресс-службе.
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Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов
 
Тверская областьОбществоТверская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Игорь Руденя
 
 
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