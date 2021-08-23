Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности школ
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании с главами муниципалитетов региона
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования накануне начала нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Учебный год стартует в Тверской области в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора", – сказал в понедельник Руденя на совещании с главами муниципалитетов региона.
Новый учебный год начнётся в Верхневолжье для 139 тысячи школьников, 26 тысяч студентов профессиональных образовательных организаций, 54 тысяч воспитанников детских садов.
В пресс-службе отметили, что в течение предыдущих трех лет при поддержке области капитально отремонтировано более 360 школ и детских садов – треть всех учреждений образования региона. В текущем году еще в 87 учреждениях проводится ремонт кровель, спортзалов и санитарных комнат, замена окон, инженерных сетей, обустройство территорий. В 2021 году за счет средств областного бюджета для школ региона закуплено 197 тысяч учебников.
"Особое внимание при подготовке к новому учебному году уделяется безопасности дорожного движения. В нормативное состояние приводят пешеходные переходы у школ: устанавливаются знаки, светофоры и ограждения, наносится дорожная разметка, обустраиваются искусственные неровности и освещение", - отметили в пресс-службе.