https://ria.ru/20210823/bezopasnost-1746940403.html

Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности школ

Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности школ - РИА Новости, 23.08.2021

Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности школ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования накануне начала нового учебного... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T20:12

2021-08-23T20:12

2021-08-23T20:12

тверская область

общество

тверская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил принять меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования накануне начала нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Учебный год стартует в Тверской области в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора", – сказал в понедельник Руденя на совещании с главами муниципалитетов региона.Новый учебный год начнётся в Верхневолжье для 139 тысячи школьников, 26 тысяч студентов профессиональных образовательных организаций, 54 тысяч воспитанников детских садов.В пресс-службе отметили, что в течение предыдущих трех лет при поддержке области капитально отремонтировано более 360 школ и детских садов – треть всех учреждений образования региона. В текущем году еще в 87 учреждениях проводится ремонт кровель, спортзалов и санитарных комнат, замена окон, инженерных сетей, обустройство территорий. В 2021 году за счет средств областного бюджета для школ региона закуплено 197 тысяч учебников.

https://ria.ru/20210820/remont-1746573123.html

тверская область

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общество, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), игорь руденя