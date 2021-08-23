В Париже афганского беженца обвинили в пособничестве талибам, сообщили СМИ
Figaro: в Париже афганского беженца взяли под наблюдение по подозрению в пособничестве талибам
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гражданин Афганистана, эвакуированный во Францию, взят под наблюдение из-за своих предполагаемых связей с движением "Талибан"*, пишет газета Figaro со ссылкой на документы французского МВД.
Как сообщается, французские власти, несмотря на подозрения, эвакуировали из Кабула 26-летнего афганца и его семью, поскольку не имели условий для проведения расследования. Во время промежуточной посадки эвакуационного рейса в Абу-Даби молодой человек был допрошен сотрудниками главного управления внешней безопасности минобороны Франции.
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По данным издания, афганец признался в связях с талибами, которым он поставлял оружие. По прибытии в Париж он и еще четыре человека из его окружения были помещены под специальный административный надзор, режим которого предусматривается антитеррористическим законодательством.
Ранее в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция с 15 августа эвакуировала из Афганистана почти 2 тысячи человек, большинство из них – афганцы.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России