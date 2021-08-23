https://ria.ru/20210823/bezhentsy-1746942486.html

В Париже афганского беженца обвинили в пособничестве талибам, сообщили СМИ

В Париже афганского беженца обвинили в пособничестве талибам, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2021

В Париже афганского беженца обвинили в пособничестве талибам, сообщили СМИ

Гражданин Афганистана, эвакуированный во Францию, взят под наблюдение из-за своих предполагаемых связей с движением "Талибан"*, пишет газета Figaro со ссылкой... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T20:27

2021-08-23T20:27

2021-08-23T20:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

париж

талибан

франция

жан-ив ле дриан

минобороны франции

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гражданин Афганистана, эвакуированный во Францию, взят под наблюдение из-за своих предполагаемых связей с движением "Талибан"*, пишет газета Figaro со ссылкой на документы французского МВД.Как сообщается, французские власти, несмотря на подозрения, эвакуировали из Кабула 26-летнего афганца и его семью, поскольку не имели условий для проведения расследования. Во время промежуточной посадки эвакуационного рейса в Абу-Даби молодой человек был допрошен сотрудниками главного управления внешней безопасности минобороны Франции.По данным издания, афганец признался в связях с талибами, которым он поставлял оружие. По прибытии в Париж он и еще четыре человека из его окружения были помещены под специальный административный надзор, режим которого предусматривается антитеррористическим законодательством.Ранее в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция с 15 августа эвакуировала из Афганистана почти 2 тысячи человек, большинство из них – афганцы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210820/afganistan-1746475832.html

https://ria.ru/20210822/avstriya-1746739149.html

париж

франция

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в мире, париж, талибан, франция, жан-ив ле дриан, минобороны франции