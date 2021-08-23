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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/bezhentsy-1746942486.html
В Париже афганского беженца обвинили в пособничестве талибам, сообщили СМИ
В Париже афганского беженца обвинили в пособничестве талибам, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2021
В Париже афганского беженца обвинили в пособничестве талибам, сообщили СМИ
Гражданин Афганистана, эвакуированный во Францию, взят под наблюдение из-за своих предполагаемых связей с движением "Талибан"*, пишет газета Figaro со ссылкой... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:27
2021-08-23T20:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
париж
талибан
франция
жан-ив ле дриан
минобороны франции
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гражданин Афганистана, эвакуированный во Францию, взят под наблюдение из-за своих предполагаемых связей с движением "Талибан"*, пишет газета Figaro со ссылкой на документы французского МВД.Как сообщается, французские власти, несмотря на подозрения, эвакуировали из Кабула 26-летнего афганца и его семью, поскольку не имели условий для проведения расследования. Во время промежуточной посадки эвакуационного рейса в Абу-Даби молодой человек был допрошен сотрудниками главного управления внешней безопасности минобороны Франции.По данным издания, афганец признался в связях с талибами, которым он поставлял оружие. По прибытии в Париж он и еще четыре человека из его окружения были помещены под специальный административный надзор, режим которого предусматривается антитеррористическим законодательством.Ранее в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция с 15 августа эвакуировала из Афганистана почти 2 тысячи человек, большинство из них – афганцы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746475832.html
https://ria.ru/20210822/avstriya-1746739149.html
париж
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в мире, париж, талибан, франция, жан-ив ле дриан, минобороны франции
20:27 23.08.2021
 
В Париже афганского беженца обвинили в пособничестве талибам, сообщили СМИ

Figaro: в Париже афганского беженца взяли под наблюдение по подозрению в пособничестве талибам

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Гражданин Афганистана, эвакуированный во Францию, взят под наблюдение из-за своих предполагаемых связей с движением "Талибан"*, пишет газета Figaro со ссылкой на документы французского МВД.
Как сообщается, французские власти, несмотря на подозрения, эвакуировали из Кабула 26-летнего афганца и его семью, поскольку не имели условий для проведения расследования. Во время промежуточной посадки эвакуационного рейса в Абу-Даби молодой человек был допрошен сотрудниками главного управления внешней безопасности минобороны Франции.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 00:09
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане
По данным издания, афганец признался в связях с талибами, которым он поставлял оружие. По прибытии в Париж он и еще четыре человека из его окружения были помещены под специальный административный надзор, режим которого предусматривается антитеррористическим законодательством.
Ранее в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция с 15 августа эвакуировала из Афганистана почти 2 тысячи человек, большинство из них – афганцы.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 12:51Захват власти в Афганистане талибами
Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреПарижТалибанФранцияЖан-Ив Ле ДрианМинобороны Франции
 
 
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