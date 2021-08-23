https://ria.ru/20210823/belgorodskaya-1746852876.html

Белгородская область

Белгородская область - РИА Новости, 23.08.2021

Белгородская область

Белгородская область была образована указом президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:21

2021-08-23T13:21

2021-08-23T13:21

справки

белгородская область

вячеслав гладков

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Белгородская область была образована указом президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года.Расположена на юго-западе Европейской части России. Входит в состав Центрального федерального округа (ЦФО). Площадь составляет 27,1 тысячи квадратных километров, протяженность с севера на юг – около 190 километров, с запада на восток – около 270 километров. На юге и западе граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, на севере и северо-западе – с Курской, на востоке – с Воронежской областями России. Общая протяженность границ – около 1150 километров, из них с Украиной – 540 километров.Численность населения Белгородской области на 1 января 2021 года – 1541,3 тысяч человек. Городское население составляет 67,6%, сельское – 32,4%.https://belg.gks.ru/populationЭтнический состав: 93% – русские, 5% – украинцы, 0,4% – белорусы. Основная религия – православие. В состав области входит 212 муниципальных образований, 9 городских округов, 13 муниципальных районов, 16 городских и 174 сельских поселений. Административный центр – город Белгород – расположен в 695 километрах к югу от Москвы. Наиболее крупные города – Старый Оскол, Губкин. Губернатор является высшим должностным лицом Белгородской области. В ноябре 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора назначен Вячеслав Гладков. Белгородская область входит в число динамично развивающихся регионов России. В структуре произведенного ВРП области более 80% валовой добавленной стоимости создается в организациях промышленного производства, сельского хозяйства, торговли, строительства, транспортировки и хранения.Ключевые направления развития промышленности: машиностроение, горно-металлургический комплекс, пищевая и перерабатывающая промышленность, биофармацевтический комплекс, индустрия строительных материалов.Предприятия горно-металлургического комплекса производят треть всероссийского объема железорудного концентрата, выпускают востребованные на мировом рынке марки стали и проката.Ведущие предприятия отрасли: АО "Лебединский ГОК", АО "Стойленский ГОК", АО "Яковлевский ГОК", АО "Комбинат "КМАруда", АО "Оскольский электрометаллургический комбинат".Машиностроительный комплекс области представлен производством готовых металлических изделий, машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования.Ведущие предприятия машиностроительного комплекса: ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ", АО "Оскольский завод металлургического машиностроения", АО "Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова", АО "Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А. Скляренко", ООО "Котельный завод "Белэнергомаш", АО "Завод котельного оборудования", ОАО "Старооскольский завод электромонтажных изделий", ООО "Старооскольский механический завод", НАО "Шебекинский машиностроительный завод", ОАО "Белгородский абразивный завод", ОАО "Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова", ООО "Скиф-М", ЗАО "Сокол-АТС" другие.Пищевая промышленность области представлена предприятиями по производству мяса и мясопродуктов, овощей, производству растительных и животных масел и жиров, молочных продуктов, сахара, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, напитков, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий и других.Ведущие позиции на рынке продовольствия занимают крупные агрохолдинговые структуры, среди них ГК "ЭФКО", ГК "Мираторг", ГК "Агро-Белогорье", ГК "Приосколье", ГК "Славянка", ГК "Русагро", ГК "БВК", ГК "Авида", ГК "Зеленая Долина", агропромышленный холдинг "БЭЗРК-Белгранкорм", ОАО "Белгородский молочный комбинат", ЗАО "Алексеевский молочно-консервный комбинат".В области сформирован высокотехнологичный биофармацевтический кластер. Компаниями кластера созданы современные производства ряда жизненно важных и социально значимых лекарственных препаратов, а также инновационных импортозамещающих композитов для стоматологии. Ведущие предприятия отрасли: филиал АО "Верофарм" в городе Белгороде, ООО "Полисинтез", ООО "ПИК-ФАРМА ЛЕК", ООО "Эдвансд Фарма", ООО "НПФ ВИК", АО "ОЭЗ ВладМиВа" и ООО "Технодент".В промышленности строительных материалов одними из ведущих предприятий отрасли являются: ЗАО "Белгородский цемент" и ЗАО "Осколцемент".Предприятия химической промышленности выпускают лакокрасочные материалы, промысловую химию для нефтедобывающей отрасли, бытовую химию, химпрепараты. Ведущими предприятиями отрасли являются: ООО Завод "Краски КВИЛ", ООО "Шебекинская индустриальная химия", АО "Петрохим", ООО "Ямщик" и другие.Благодаря природно-климатическим условиям сельское хозяйство исторически является важнейшим видом экономической деятельности региона. Земельные угодья области составляют 2,7 миллиона гектар, более 70% которых – черноземы. Животноводство является одним из приоритетов развития сельскохозяйственного производства. В области успешно реализуются крупные инвестиционные проекты в свиноводстве, птицеводстве и молочном животноводстве.По объему производства в расчете на душу населения скота и птицы на убой (в живом весе) область занимает первое место, молока – второе место и яиц – третье место, среди регионов Центрального федерального округа. Белгородская область является лидером в Центральном федеральном округе по валовому производству тепличных овощей.Ведущие предприятия региона сферы АПК: производство мяса птицы (АО "Приосколье", ООО "Белгранкорм", ООО "Белгородская Индейка", ООО "Бизнес Фуд Сфера"); производство свинины (ГК "Мираторг", ЗАО "Алексеевский бекон", ООО ГК "АгроБелогорье", Белгородский филиал ООО "Тамбовский бекон", СПК "Колхоз имени Горина", АО УК "Агропромышленная группа БВК" и др.); производство молока (ЗАО "Молоко Белогорья", ГК "Томмолоко", АО "Оскольское молоко" и др.); растениеводство (ЗАО "Новооскольская зерновая компания", ООО "Борисовская зерновая компания", ООО "Агрохолдинг "Ивнянский", ООО "Прохоровская зерновая компания", ЗАО "Краснояружская зерновая компания", ООО "Красногвардейская зерновая компания"); овощеводство защищенного грунта (ООО "СХП "Теплицы "Белогорья", ООО "Гринхаус", ООО "Тепличный Комплекс Белогорья").По богатству и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов и перспективам развития черной металлургии и промышленности строительных материалов Белгородская область занимает одно из первых мест среди центральных областей России, а такие полезные ископаемые, как железная руда, мел, цементный мергель, имеют общероссийское значение. В области находится более 80% запасов богатых железных руд бассейна Курской магнитной аномалии – 40,5% всех разведанных запасов этих руд России.Выявлены и в разной степени разведаны крупные месторождения бокситов, апатитов, минеральных подземных вод (радоновых и лечебно-столовых), многочисленные месторождения строительных материалов (песка, глин и др.). В Белгородской области открыто значительное число музеев, библиотек, кинотеатров, концертных залов. Среди важнейших культурно-исторических объектов – Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле", музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", мемориальные музеи Первой конной армии и декабриста Владимира Раевского, Дом-музей актера, создателя школы сценического реализма Михаила Щепкина, усадьба "Богородский дом гуся". Популярностью среди гостей Белгородчины пользуется расположенный в городе Чернянка историко-архитектурный комплекс "Холковские пещеры", где сосредоточены подземные монастыри с разветвленной системой туннелей.На территории области образовано 314 особо охраняемых природных территорий: 11 природных парков, 178 государственных природных заказников, 107 памятников природы, два дендрологических парка, один ботанический сад, 15 государственных природных комплексных (ландшафтных) заказников регионального значения.Государственный природный заповедник "Белогорье", расположенный в Белгородской области, является одной из самых маленьких и самых старых особо охраняемых природных территорий России. Образован в 1999 году на базе существовавшего с 1924 года заповедника "Лес на Ворскле".Материал подготовлен на основе информации открытых источников

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, белгородская область, вячеслав гладков