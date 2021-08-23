Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам
Глава Омской области Бурков предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам
ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил оплачивать из бюджета аренду жилья для детей-сирот, дожидающихся получения квартир, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.
В Омской области принят региональный закон, предусматривающий выдачу сиротам жилищных сертификатов для покупки квартир. Такая мера позволит значительно сократить очередь из детей-сирот на жилье. На аппаратном совещании в понедельник глава Омской области поручил региональному минобру собрать всю необходимую статистику и разработать документ, который позволит оплачивать аренду квартир совершеннолетним выпускникам детских домов по договору социального найма.
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"Если не может государство сегодня дать квартиры детям-сиротам, тогда давайте дадим им возможность снимать жилье. А то сегодня кто-то из них со своими детишками сидит и не работает, кто-то по другим причинам не работает, но жить-то где-то надо. Поэтому, давайте, смотрите статистику и готовьте документы", - цитирует пресс-служба Буркова.
Как отметили в правительстве Омской области, объем средств на покупку жилья для детей-сирот в этом году на 30% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в регионе на эти цели из федерального и областного бюджета планируется направить почти 479 миллионов рублей, из них 214 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Целевой показатель для региона по соглашению с Министерством просвещения РФ предусматривает приобретение не менее 239 квартир.
По данным сайта минимущества Омской области, рыночная цена квартир в Омске на сегодня составляет 2 миллиона 461 тысячу рублей.