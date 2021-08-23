https://ria.ru/20210823/arenda-1746866241.html

Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам

Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам - РИА Новости, 23.08.2021

Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил оплачивать из бюджета аренду жилья для детей-сирот, дожидающихся получения квартир, сообщили в понедельник... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:08

2021-08-23T14:08

2021-08-23T14:08

омская область

общество

омск

омская область

александр бурков

жилье

россия

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ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил оплачивать из бюджета аренду жилья для детей-сирот, дожидающихся получения квартир, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.В Омской области принят региональный закон, предусматривающий выдачу сиротам жилищных сертификатов для покупки квартир. Такая мера позволит значительно сократить очередь из детей-сирот на жилье. На аппаратном совещании в понедельник глава Омской области поручил региональному минобру собрать всю необходимую статистику и разработать документ, который позволит оплачивать аренду квартир совершеннолетним выпускникам детских домов по договору социального найма."Если не может государство сегодня дать квартиры детям-сиротам, тогда давайте дадим им возможность снимать жилье. А то сегодня кто-то из них со своими детишками сидит и не работает, кто-то по другим причинам не работает, но жить-то где-то надо. Поэтому, давайте, смотрите статистику и готовьте документы", - цитирует пресс-служба Буркова.Как отметили в правительстве Омской области, объем средств на покупку жилья для детей-сирот в этом году на 30% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в регионе на эти цели из федерального и областного бюджета планируется направить почти 479 миллионов рублей, из них 214 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Целевой показатель для региона по соглашению с Министерством просвещения РФ предусматривает приобретение не менее 239 квартир.По данным сайта минимущества Омской области, рыночная цена квартир в Омске на сегодня составляет 2 миллиона 461 тысячу рублей.

https://ria.ru/20210818/omsk-1746206061.html

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омск

омская область

россия

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общество, омск, омская область, александр бурков, жилье, россия