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Омская область
https://ria.ru/20210823/arenda-1746866241.html
Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам
Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам - РИА Новости, 23.08.2021
Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам
Губернатор Омской области Александр Бурков предложил оплачивать из бюджета аренду жилья для детей-сирот, дожидающихся получения квартир, сообщили в понедельник... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:08
2021-08-23T14:08
омская область
общество
омск
омская область
александр бурков
жилье
россия
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ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил оплачивать из бюджета аренду жилья для детей-сирот, дожидающихся получения квартир, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.В Омской области принят региональный закон, предусматривающий выдачу сиротам жилищных сертификатов для покупки квартир. Такая мера позволит значительно сократить очередь из детей-сирот на жилье. На аппаратном совещании в понедельник глава Омской области поручил региональному минобру собрать всю необходимую статистику и разработать документ, который позволит оплачивать аренду квартир совершеннолетним выпускникам детских домов по договору социального найма."Если не может государство сегодня дать квартиры детям-сиротам, тогда давайте дадим им возможность снимать жилье. А то сегодня кто-то из них со своими детишками сидит и не работает, кто-то по другим причинам не работает, но жить-то где-то надо. Поэтому, давайте, смотрите статистику и готовьте документы", - цитирует пресс-служба Буркова.Как отметили в правительстве Омской области, объем средств на покупку жилья для детей-сирот в этом году на 30% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в регионе на эти цели из федерального и областного бюджета планируется направить почти 479 миллионов рублей, из них 214 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Целевой показатель для региона по соглашению с Министерством просвещения РФ предусматривает приобретение не менее 239 квартир.По данным сайта минимущества Омской области, рыночная цена квартир в Омске на сегодня составляет 2 миллиона 461 тысячу рублей.
https://ria.ru/20210818/omsk-1746206061.html
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общество, омск, омская область, александр бурков, жилье, россия
14:08 23.08.2021
 
Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам

Глава Омской области Бурков предложил оплачивать аренду квартир сиротам-очередникам

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ОМСК, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил оплачивать из бюджета аренду жилья для детей-сирот, дожидающихся получения квартир, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.
В Омской области принят региональный закон, предусматривающий выдачу сиротам жилищных сертификатов для покупки квартир. Такая мера позволит значительно сократить очередь из детей-сирот на жилье. На аппаратном совещании в понедельник глава Омской области поручил региональному минобру собрать всю необходимую статистику и разработать документ, который позволит оплачивать аренду квартир совершеннолетним выпускникам детских домов по договору социального найма.
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"Если не может государство сегодня дать квартиры детям-сиротам, тогда давайте дадим им возможность снимать жилье. А то сегодня кто-то из них со своими детишками сидит и не работает, кто-то по другим причинам не работает, но жить-то где-то надо. Поэтому, давайте, смотрите статистику и готовьте документы", - цитирует пресс-служба Буркова.
Как отметили в правительстве Омской области, объем средств на покупку жилья для детей-сирот в этом году на 30% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в регионе на эти цели из федерального и областного бюджета планируется направить почти 479 миллионов рублей, из них 214 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Целевой показатель для региона по соглашению с Министерством просвещения РФ предусматривает приобретение не менее 239 квартир.
По данным сайта минимущества Омской области, рыночная цена квартир в Омске на сегодня составляет 2 миллиона 461 тысячу рублей.
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