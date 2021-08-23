https://ria.ru/20210823/afganistan-1746883254.html

Афганский политик обвинил зарубежные спецслужбы в попытках провокаций

Афганский политик обвинил зарубежные спецслужбы в попытках провокаций - РИА Новости, 23.08.2021

Афганский политик обвинил зарубежные спецслужбы в попытках провокаций

Иностранные спецслужбы предприняли попытки спровоцировать боевые действия в Афганистане после прихода талибов (члены признанного в РФ террористическим и... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:10

2021-08-23T15:10

2021-08-23T15:15

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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баглан

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Иностранные спецслужбы предприняли попытки спровоцировать боевые действия в Афганистане после прихода талибов (члены признанного в РФ террористическим и запрещенного движения "Талибан"*), заявил РИА Новости лидер "Исламской партии Афганистана", член координационного совета по мирной передаче власти в Афганистане Гульбеддин Хекматияр."За эти несколько дней, что талибы пришли, нет никаких новостей о продолжающейся войне. Есть какие-то вести о боевых действиях в Андарабе (район в провинции Баглан на севере Афганистана), но здесь замешаны иностранные спецслужбы, которые хотели спровоцировать эти события. Но я верю, что (эти действия) столкнутся с сопротивлением народа и долго продолжаться не будут", - сказал Хекматияр.Он отметил, что в Афганистане талибы, установив контроль над Кабулом, "никого здесь не преследовали, никому не мстили, никого не задерживали и не убивали".Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746718925.html

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в мире, талибан, афганистан, баглан, россия