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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746883254.html
Афганский политик обвинил зарубежные спецслужбы в попытках провокаций
Афганский политик обвинил зарубежные спецслужбы в попытках провокаций - РИА Новости, 23.08.2021
Афганский политик обвинил зарубежные спецслужбы в попытках провокаций
Иностранные спецслужбы предприняли попытки спровоцировать боевые действия в Афганистане после прихода талибов (члены признанного в РФ террористическим и... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:10
2021-08-23T15:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
баглан
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Иностранные спецслужбы предприняли попытки спровоцировать боевые действия в Афганистане после прихода талибов (члены признанного в РФ террористическим и запрещенного движения "Талибан"*), заявил РИА Новости лидер "Исламской партии Афганистана", член координационного совета по мирной передаче власти в Афганистане Гульбеддин Хекматияр."За эти несколько дней, что талибы пришли, нет никаких новостей о продолжающейся войне. Есть какие-то вести о боевых действиях в Андарабе (район в провинции Баглан на севере Афганистана), но здесь замешаны иностранные спецслужбы, которые хотели спровоцировать эти события. Но я верю, что (эти действия) столкнутся с сопротивлением народа и долго продолжаться не будут", - сказал Хекматияр.Он отметил, что в Афганистане талибы, установив контроль над Кабулом, "никого здесь не преследовали, никому не мстили, никого не задерживали и не убивали".Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическое движение, запрещенное в России
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html
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в мире, талибан, афганистан, баглан, россия
15:10 23.08.2021 (обновлено: 15:15 23.08.2021)
 
Афганский политик обвинил зарубежные спецслужбы в попытках провокаций

Лидер афганской партии Хекматия: зарубежные спецслужбы пытались спровоцировать провокации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Афганистане
Ситуация в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Иностранные спецслужбы предприняли попытки спровоцировать боевые действия в Афганистане после прихода талибов (члены признанного в РФ террористическим и запрещенного движения "Талибан"*), заявил РИА Новости лидер "Исламской партии Афганистана", член координационного совета по мирной передаче власти в Афганистане Гульбеддин Хекматияр.
"За эти несколько дней, что талибы пришли, нет никаких новостей о продолжающейся войне. Есть какие-то вести о боевых действиях в Андарабе (район в провинции Баглан на севере Афганистана), но здесь замешаны иностранные спецслужбы, которые хотели спровоцировать эти события. Но я верю, что (эти действия) столкнутся с сопротивлением народа и долго продолжаться не будут", - сказал Хекматияр.
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Он отметил, что в Афганистане талибы, установив контроль над Кабулом, "никого здесь не преследовали, никому не мстили, никого не задерживали и не убивали".
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическое движение, запрещенное в России
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