https://ria.ru/20210823/afganistan-1746870521.html

Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков

Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков - РИА Новости, 23.08.2021

Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков

Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:21

2021-08-23T14:21

2021-08-23T14:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, об этом речи нет", – отметил он, говоря о возможности дипломатического вмешательства.Песков напомнил, что потенциально это чревато очередной гражданской войной.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники из "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html

сша

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-23T14:21 true PT1M20S

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в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, нато