Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746870521.html
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков - РИА Новости, 23.08.2021
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков
Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:21
2021-08-23T14:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746774075_0:218:3252:2047_1920x0_80_0_0_c3db9a89a681dee02885a4240074deab.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, об этом речи нет", – отметил он, говоря о возможности дипломатического вмешательства.Песков напомнил, что потенциально это чревато очередной гражданской войной.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники из "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-23T14:21
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746774075_504:249:2902:2047_1920x0_80_0_0_29af79d3dff0f6042f3e860620baccac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, нато
14:21 23.08.2021
 
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи нет", – отметил он, говоря о возможности дипломатического вмешательства.
Песков напомнил, что потенциально это чревато очередной гражданской войной.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента мятежники из "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Лидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 19:54Захват власти в Афганистане талибами
"Защищаем страну в одной провинции": лидер в Панджшере о войне с талибами
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
02:44В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"
Лента новостейМолния