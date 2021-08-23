https://ria.ru/20210823/afganistan-1746870521.html
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков - РИА Новости, 23.08.2021
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков
Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:21
2021-08-23T14:21
2021-08-23T14:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, об этом речи нет", – отметил он, говоря о возможности дипломатического вмешательства.Песков напомнил, что потенциально это чревато очередной гражданской войной.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники из "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-23T14:21
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, нато
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане