https://ria.ru/20210823/afganistan-1746867260.html

"Талибан"* рассчитывает на поддержку России в восстановлении Афганистана

"Талибан"* рассчитывает на поддержку России в восстановлении Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021

"Талибан"* рассчитывает на поддержку России в восстановлении Афганистана

Движение "Талибан"* рассчитывает на помощь России и соседних государств в процессе восстановления Афганистана, заявил РИА Новости представитель движения Сухейль РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:10

2021-08-23T14:10

2021-08-23T14:28

в мире

талибан

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

китай

пакистан

сухейль шахин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* рассчитывает на помощь России и соседних государств в процессе восстановления Афганистана, заявил РИА Новости представитель движения Сухейль Шахин."У нас давние отношения с соседями, включая Россию. Все это знают. Мы будем продолжать эти отношения и надеемся их укрепить. И мы надеемся, что они будут участвовать в восстановлении Афганистана", - сказал Шахин.Ранее представители "Талибана"* заявляли СМИ, что у движения "отличные" отношения с Россией, Пакистаном и Китаем.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746870521.html

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китай

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в мире, талибан, афганистан, россия, китай, пакистан, сухейль шахин