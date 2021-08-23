https://ria.ru/20210823/afganistan-1746867260.html
"Талибан"* рассчитывает на поддержку России в восстановлении Афганистана
"Талибан"* рассчитывает на поддержку России в восстановлении Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021
"Талибан"* рассчитывает на поддержку России в восстановлении Афганистана
Движение "Талибан"* рассчитывает на помощь России и соседних государств в процессе восстановления Афганистана, заявил РИА Новости представитель движения Сухейль РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:10
2021-08-23T14:10
2021-08-23T14:28
в мире
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афганистан
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захват власти в афганистане талибами
китай
пакистан
сухейль шахин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* рассчитывает на помощь России и соседних государств в процессе восстановления Афганистана, заявил РИА Новости представитель движения Сухейль Шахин."У нас давние отношения с соседями, включая Россию. Все это знают. Мы будем продолжать эти отношения и надеемся их укрепить. И мы надеемся, что они будут участвовать в восстановлении Афганистана", - сказал Шахин.Ранее представители "Талибана"* заявляли СМИ, что у движения "отличные" отношения с Россией, Пакистаном и Китаем.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746870521.html
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в мире, талибан, афганистан, россия, китай, пакистан, сухейль шахин
14:10 23.08.2021 (обновлено: 14:28 23.08.2021)
"Талибан"* рассчитывает на поддержку России в восстановлении Афганистана
"Талибан"* рассчитывает на содействие России и соседних стран в восстановлении Афганистана