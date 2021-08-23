14:07 23.08.2021 (обновлено: 14:40 23.08.2021)
"Талибан"* направил делегацию в афганскую провинцию Панджшер
Движение "Талибан"* направило в афганскую провинцию Панджшер свою делегацию для переговоров
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* направило в Панджшер своих представителей для проведения переговоров с сопротивлением, заявил РИА Новости представитель движения Сухейль Шахин.
"Мы направили свою делегацию в Панджшер для переговоров. Если они откажутся от перемирия и предпочтут воевать, это будет их решение. Мы в таком случае будем вынуждены реагировать. Но наша политика миролюбивая и примиренческая", - сказал Шахин.
По словам собеседника агентства, в Панджшер уже была направлена группа религиозных деятелей с целью убедить сопротивление решить вопрос путем диалога.
В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран
* Запрещенная в России террористическая организация.