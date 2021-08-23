https://ria.ru/20210823/afganistan-1746857293.html

Силы сопротивления в Афганистане заявили о готовности противостоять талибам

Силы сопротивления в Афганистане заявили о готовности противостоять талибам - РИА Новости, 23.08.2021

Силы сопротивления в Афганистане заявили о готовности противостоять талибам

Представитель сил сопротивления, которые находятся в единственной неподконтрольной "Талибану"* провинции Панджшер, заявил, что тысячи бойцов находятся в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:35

2021-08-23T13:35

2021-08-23T13:35

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель сил сопротивления, которые находятся в единственной неподконтрольной "Талибану"* провинции Панджшер, заявил, что тысячи бойцов находятся в провинции и готовы противостоять талибам, передает телеканала Al-Arabiya."В Панджшере находятся тысячи бойцов во главе с Ахмадом Масудом. Наши силы готовы оказать сопротивление (талибам). Мы призываем движение начать серьезные переговоры. Мы стремимся к мирному урегулированию прежде чем вступать в войну", - цитирует телеканал представителя сил сопротивления.По сообщению местных СМИ, силы сопротивления доставили в провинцию Панджшер оружие и боеприпасы из Таджикистана в провинцию. Ранее талибы заявили, что взяли в осаду провинцию, но стремятся мирно разрешить конфликт. Представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что целью военной акции в провинции Панджшер является объединение страны под властью движения.В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746853841.html

https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746814949.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия