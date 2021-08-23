Силы сопротивления в Афганистане заявили о готовности противостоять талибам
Представитель сил сопротивления в Панджшере: тысячи бойцов готовы противостоять талибам
© REUTERS / Mohammad IsmailЛидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан
"В Панджшере находятся тысячи бойцов во главе с Ахмадом Масудом. Наши силы готовы оказать сопротивление (талибам). Мы призываем движение начать серьезные переговоры. Мы стремимся к мирному урегулированию прежде чем вступать в войну", - цитирует телеканал представителя сил сопротивления.
По сообщению местных СМИ, силы сопротивления доставили в провинцию Панджшер оружие и боеприпасы из Таджикистана в провинцию. Ранее талибы заявили, что взяли в осаду провинцию, но стремятся мирно разрешить конфликт. Представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что целью военной акции в провинции Панджшер является объединение страны под властью движения.
В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Запрещенная в России террористическая организация.