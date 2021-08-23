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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746853841.html
"Стыдно": британцы раскритиковали сбежавших от талибов солдат в Афганистане
"Стыдно": британцы раскритиковали сбежавших от талибов солдат в Афганистане - РИА Новости, 23.08.2021
"Стыдно": британцы раскритиковали сбежавших от талибов солдат в Афганистане
Читатели Daily Mail резко отреагировали на статью об операции по спасению элитного британского спецназа из афганского Кандагара. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:24
2021-08-23T14:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
кандагар
афганистан
великобритания
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail резко отреагировали на статью об операции по спасению элитного британского спецназа из афганского Кандагара.Ранее СМИ сообщили, что группе британских военнослужащих пришлось бежать из захваченного талибами города. Солдаты оказались в пустыне, подали сигнал тревоги, после чего самолет успешно сел на импровизированную взлетно-посадочную полосу и эвакуировал людей. Многие читатели, в свою очередь, считают, что таким опытным бойцам должно быть стыдно фактически спасаться от талибов."Пропаганда работает. Сверхсекретная воинская часть, которую никто не видел, но нам говорят, что она очень крутая. Националистическая пропаганда", — выразил мнение пользователь с ником Do Not Try And Argue."Настоящие жертвы в этой ситуации — это британские налогоплательщики", — прокомментировал qlswtwen530."Как бы там ни было, операция в Афганистане оказалась провальной", — отметил epc."Прекратите хвастаться! Вы, скорее всего, заплатили талибам, чтобы они выпустили этих людей. Если бы мы действительно были способны на такое, мы не были бы американскими щенками", — возмутился Mr_X."Армии с новейшим оружием, которые обходятся во многие миллиарды долларов. И их прогоняют люди в сандалиях с древним оружием. Стыдно", — считает jkay11111."Давайте похвастаемся операцией, но не будем обращать внимания на то, что за 20 с лишним лет они так и не смогли победить "Талибан"*. Сейчас не время для хвастовства. Мы Великобритания, а не США", — подытожили читатели.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание 20-летней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуацию иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/bayden-1746814761.html
https://ria.ru/20210823/voyska-1746796067.html
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сша
кабул (город)
кандагар
афганистан
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в мире, сша, кабул (город), талибан, кандагар, афганистан, великобритания, нато, россия
13:24 23.08.2021 (обновлено: 14:29 23.08.2021)
 
"Стыдно": британцы раскритиковали сбежавших от талибов солдат в Афганистане

Читатели Daily Mail раскритиковали британских солдат, спасавшихся бегством от талибов в Афганистане

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail резко отреагировали на статью об операции по спасению элитного британского спецназа из афганского Кандагара.
Ранее СМИ сообщили, что группе британских военнослужащих пришлось бежать из захваченного талибами города. Солдаты оказались в пустыне, подали сигнал тревоги, после чего самолет успешно сел на импровизированную взлетно-посадочную полосу и эвакуировал людей. Многие читатели, в свою очередь, считают, что таким опытным бойцам должно быть стыдно фактически спасаться от талибов.
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"Пропаганда работает. Сверхсекретная воинская часть, которую никто не видел, но нам говорят, что она очень крутая. Националистическая пропаганда", — выразил мнение пользователь с ником Do Not Try And Argue.
"Настоящие жертвы в этой ситуации — это британские налогоплательщики", — прокомментировал qlswtwen530.
"Как бы там ни было, операция в Афганистане оказалась провальной", — отметил epc.
"Прекратите хвастаться! Вы, скорее всего, заплатили талибам, чтобы они выпустили этих людей. Если бы мы действительно были способны на такое, мы не были бы американскими щенками", — возмутился Mr_X.
"Армии с новейшим оружием, которые обходятся во многие миллиарды долларов. И их прогоняют люди в сандалиях с древним оружием. Стыдно", — считает jkay11111.
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"Давайте похвастаемся операцией, но не будем обращать внимания на то, что за 20 с лишним лет они так и не смогли победить "Талибан"*. Сейчас не время для хвастовства. Мы Великобритания, а не США", — подытожили читатели.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание 20-летней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрулла Салех, тоже покинувший территорию Афганистана, заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуацию иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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