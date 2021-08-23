https://ria.ru/20210823/afganistan-1746829557.html

В "Талибане"* прокомментировали видео, где боевики якобы угрожают людям

В "Талибане"* прокомментировали видео, где боевики якобы угрожают людям - РИА Новости, 23.08.2021

В "Талибане"* прокомментировали видео, где боевики якобы угрожают людям

Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин назвал фейками появляющиеся видео, на которых талибы якобы угрожают людям и разыскивают бывших госслужащих. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:28

2021-08-23T11:28

2021-08-23T12:29

в мире

талибан

афганистан

россия

сухейль шахин

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин назвал фейками появляющиеся видео, на которых талибы якобы угрожают людям и разыскивают бывших госслужащих.В интервью телеканалу Sky News его попросили прокомментировать видео, в которых талибы якобы ходят по домам в Афганистане, угрожают людям и разыскивают экс-чиновников."Все это фейковые новости. Я могу заверить вас, что есть много сообщений, в которых наши противники утверждают то, что не основано на реальности", - заявил Шахин.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746818600.html

https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html

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в мире, талибан, афганистан, россия, сухейль шахин