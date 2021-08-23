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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746829557.html
В "Талибане"* прокомментировали видео, где боевики якобы угрожают людям
В "Талибане"* прокомментировали видео, где боевики якобы угрожают людям - РИА Новости, 23.08.2021
В "Талибане"* прокомментировали видео, где боевики якобы угрожают людям
Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин назвал фейками появляющиеся видео, на которых талибы якобы угрожают людям и разыскивают бывших госслужащих. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:28
2021-08-23T12:29
в мире
талибан
афганистан
россия
сухейль шахин
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин назвал фейками появляющиеся видео, на которых талибы якобы угрожают людям и разыскивают бывших госслужащих.В интервью телеканалу Sky News его попросили прокомментировать видео, в которых талибы якобы ходят по домам в Афганистане, угрожают людям и разыскивают экс-чиновников."Все это фейковые новости. Я могу заверить вас, что есть много сообщений, в которых наши противники утверждают то, что не основано на реальности", - заявил Шахин.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746818600.html
https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html
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в мире, талибан, афганистан, россия, сухейль шахин
11:28 23.08.2021 (обновлено: 12:29 23.08.2021)
 
В "Талибане"* прокомментировали видео, где боевики якобы угрожают людям

Представитель "Талибан"* Шахин назвал видео, на которых боевики якобы угрожают людям, фейками

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин назвал фейками появляющиеся видео, на которых талибы якобы угрожают людям и разыскивают бывших госслужащих.
В интервью телеканалу Sky News его попросили прокомментировать видео, в которых талибы якобы ходят по домам в Афганистане, угрожают людям и разыскивают экс-чиновников.
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 10:44Захват власти в Афганистане талибами
В "Талибане"* заявили, что афганцы бегут из страны не из-за страха
"Все это фейковые новости. Я могу заверить вас, что есть много сообщений, в которых наши противники утверждают то, что не основано на реальности", - заявил Шахин.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанРоссияСухейль Шахин
 
 
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