05:08 23.08.2021 (обновлено: 05:11 23.08.2021)
В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
Замглавы МИД Сыромолотов: Россия не будет торопиться с признанием талибов властями Афганистана
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия не будет торопиться с исключением движения Талибан* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, заявил РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.
"Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН", — сказал он.
Высокопоставленный российский дипломат напомнил, что к настоящему времени движение талибов "заявило о завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам ИРА, обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило намерение соблюдать права женщин (в рамках исламской правовой системы) и приступило к наведению общественного порядка, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий".
"Считаем важными и заверения движения талибов относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран", — подчеркнул Сыромолотов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.