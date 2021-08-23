https://ria.ru/20210823/afganistan-1746794218.html

В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана

В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021

В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана

Россия не будет торопиться с исключением движения Талибан* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, заявил РИА... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T05:08

2021-08-23T05:08

2021-08-23T05:11

в мире

талибан

афганистан

олег сыромолотов

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия не будет торопиться с исключением движения Талибан* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, заявил РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Высокопоставленный российский дипломат напомнил, что к настоящему времени движение талибов "заявило о завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам ИРА, обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило намерение соблюдать права женщин (в рамках исламской правовой системы) и приступило к наведению общественного порядка, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий"."Считаем важными и заверения движения талибов относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран", — подчеркнул Сыромолотов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746788424.html

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771738.html

афганистан

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, олег сыромолотов, россия, сша, нато