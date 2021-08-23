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В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана - РИА Новости, 23.08.2021
В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
Россия не будет торопиться с исключением движения Талибан* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, заявил РИА... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T05:08
2021-08-23T05:11
в мире
талибан
афганистан
олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия не будет торопиться с исключением движения Талибан* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, заявил РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Высокопоставленный российский дипломат напомнил, что к настоящему времени движение талибов "заявило о завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам ИРА, обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило намерение соблюдать права женщин (в рамках исламской правовой системы) и приступило к наведению общественного порядка, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий"."Считаем важными и заверения движения талибов относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран", — подчеркнул Сыромолотов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746788424.html
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в мире, талибан, афганистан, олег сыромолотов, россия, сша, нато
05:08 23.08.2021 (обновлено: 05:11 23.08.2021)
 
В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана

Замглавы МИД Сыромолотов: Россия не будет торопиться с признанием талибов властями Афганистана

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия не будет торопиться с исключением движения Талибан* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана, заявил РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.

"Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН", — сказал он.

Высокопоставленный российский дипломат напомнил, что к настоящему времени движение талибов "заявило о завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам ИРА, обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило намерение соблюдать права женщин (в рамках исламской правовой системы) и приступило к наведению общественного порядка, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий".
"Считаем важными и заверения движения талибов относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран", — подчеркнул Сыромолотов.
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*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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