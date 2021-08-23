19:36 23.08.2021 (обновлено: 19:50 23.08.2021)
В Пентагоне заявили, что не ведут с талибами патрулей у аэропорта в Кабуле
Представитель Пентагона Кирби: США не ведут с талибами совместных патрулей вокруг аэропорта в Кабуле
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил США и боевики движения "Талибан"* не ведут совместного патрулирования для обеспечения безопасности аэропорта Кабула, откуда ведется эвакуация, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Нет никаких совместных патрулей, нет совместной координации (действий)", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос, как осуществляется координациями между талибами и силами США в Афганистане. При этом, сказал Кирби, США поддерживают контакты с "Талибаном"* относительного его присутствия в районе аэропорта.
20 августа, 22:31Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещена в России