https://ria.ru/20210823/aeroport-1746935158.html

В Пентагоне заявили, что не ведут с талибами патрулей у аэропорта в Кабуле

В Пентагоне заявили, что не ведут с талибами патрулей у аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 23.08.2021

В Пентагоне заявили, что не ведут с талибами патрулей у аэропорта в Кабуле

Военнослужащие вооруженных сил США и боевики движения "Талибан"* не ведут совместного патрулирования для обеспечения безопасности аэропорта Кабула, откуда... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:36

2021-08-23T19:36

2021-08-23T19:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

министерство обороны сша

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148154/36/1481543626_0:228:4500:2759_1920x0_80_0_0_f34ad28361e735bda9d77b2591c1569e.jpg

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил США и боевики движения "Талибан"* не ведут совместного патрулирования для обеспечения безопасности аэропорта Кабула, откуда ведется эвакуация, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Нет никаких совместных патрулей, нет совместной координации (действий)", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос, как осуществляется координациями между талибами и силами США в Афганистане. При этом, сказал Кирби, США поддерживают контакты с "Талибаном"* относительного его присутствия в районе аэропорта.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210820/pentagon-1746635677.html

https://ria.ru/20210823/pentagon-1746927695.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, нато, министерство обороны сша, джон кирби, россия