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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/aeroport-1746935158.html
В Пентагоне заявили, что не ведут с талибами патрулей у аэропорта в Кабуле
В Пентагоне заявили, что не ведут с талибами патрулей у аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 23.08.2021
В Пентагоне заявили, что не ведут с талибами патрулей у аэропорта в Кабуле
Военнослужащие вооруженных сил США и боевики движения "Талибан"* не ведут совместного патрулирования для обеспечения безопасности аэропорта Кабула, откуда... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:36
2021-08-23T19:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил США и боевики движения "Талибан"* не ведут совместного патрулирования для обеспечения безопасности аэропорта Кабула, откуда ведется эвакуация, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Нет никаких совместных патрулей, нет совместной координации (действий)", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос, как осуществляется координациями между талибами и силами США в Афганистане. При этом, сказал Кирби, США поддерживают контакты с "Талибаном"* относительного его присутствия в районе аэропорта.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210820/pentagon-1746635677.html
https://ria.ru/20210823/pentagon-1746927695.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, министерство обороны сша, джон кирби, россия
19:36 23.08.2021 (обновлено: 19:50 23.08.2021)
 
В Пентагоне заявили, что не ведут с талибами патрулей у аэропорта в Кабуле

Представитель Пентагона Кирби: США не ведут с талибами совместных патрулей вокруг аэропорта в Кабуле

© AFP 2021 / Mangel NganОфициальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / Mangel Ngan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил США и боевики движения "Талибан"* не ведут совместного патрулирования для обеспечения безопасности аэропорта Кабула, откуда ведется эвакуация, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Нет никаких совместных патрулей, нет совместной координации (действий)", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос, как осуществляется координациями между талибами и силами США в Афганистане. При этом, сказал Кирби, США поддерживают контакты с "Талибаном"* относительного его присутствия в районе аэропорта.
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 22:31
Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещена в России
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 18:40Захват власти в Афганистане талибами
Пентагон оценил необходимость направить дополнительные силы в Афганистан
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОМинистерство обороны СШАДжон КирбиРоссия
 
 
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