16:36 23.08.2021 (обновлено: 16:38 23.08.2021)
В Грозном прошла церемония присвоения аэропорту имени Ахмата Кадырова
Торжественная церемония присвоения аэропорту имени Ахмата Кадырова состоялась в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 23 авг - РИА Новости. Торжественная церемония присвоения аэропорту Грозный (Северный) имени Ахмата Кадырова состоялась в столице Чечни.
"Президент Российской Федерации подписал указ о присвоении аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Это очередная высокая оценка его деятельности и деятельности команды первого президента Чеченской республики. Я в очередной раз от имени чеченского народа и от себя выражаю благодарность за это признание", - сказал присутствующий на церемонии глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Аэропорт теперь носит имя достойнейшего сына чеченского народа", - заявил журналистам председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Делимханов.
После официальных выступлений Рамзан Кадыров вместе с дядей Магомедом Кадыровым опустили полотно со здания аэропорта, на котором изображен портрет Ахмата Кадырова. Знаменательный момент сопровождался возгласами "Ахмат - сила".
Общественная палата Чечни 12 апреля текущего года объявила о старте конкурса по выбору имени для аэропорта. Среди претендентов также были участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Мовлид Висаитов, классик чеченской литературы Абузар Айдамиров, известный советский артист и танцор Махмуд Эсамбаев и другие. По итогам 89,6% жителей республики проголосали за присвоение аэропорту имени Ахмата Кадырова.
Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде (Казахская ССР), куда в 1940-е годы из Чечено-Ингушской АССР были депортированы его родители. В 1957 году семья вернулась в Чечню, в село Центорой (ныне Ахмат-Юрт). В июне 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кадырова главой администрации Чеченской республики. Девятого мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.