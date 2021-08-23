https://ria.ru/20210823/aeroport-1746871976.html
В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула
В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула - РИА Новости, 23.08.2021
В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула
Управление гражданской авиации Афганистана сообщило о приостановке рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:28
2021-08-23T14:28
2021-08-23T14:47
в мире
кабул (город)
афганистан
захват власти в афганистане талибами
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156391/87/1563918784_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_249fee24720c383bda3b7f13022f98ab.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Управление гражданской авиации Афганистана сообщило о приостановке рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.Управление также призвало граждан не посещать территорию аэропорта "во избежание столпотворений и последующих за ними возможных несчастных случаев".Отмечается, что управление ведет работу с целью возобновления полетов как между афганскими провинциями, так и за рубеж.В аэропорту Кабула с начала прошлой недели царит хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находятся иностранные сотрудники, в том числе дипломаты, и работавшие на иностранные миссии афганцы, которых эвакуируют из страны. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. По данным телеканала Tolo News, по меньшей мере 40 человек погибли в аэропорту в результате стрельбы, давки и падения с самолета при эвакуации.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210823/konstitutsiya-1746864899.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156391/87/1563918784_165:0:1908:1307_1920x0_80_0_0_1101ad42ea7682ece4380f27c43038e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, талибан
14:28 23.08.2021 (обновлено: 14:47 23.08.2021)
В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула
Управление гражданской авиации Афганистана: все рейсы в аэропорту Кабула приостановили
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Управление гражданской авиации Афганистана
сообщило о приостановке рейсов в аэропорту Кабула
до дальнейших указаний.
"Все рейсы международного аэропорта Хамида Карзая приостановлены", - говорится в заявлении ведомства в Facebook
.
Управление также призвало граждан не посещать территорию аэропорта "во избежание столпотворений и последующих за ними возможных несчастных случаев".
Отмечается, что управление ведет работу с целью возобновления полетов как между афганскими провинциями, так и за рубеж.
В аэропорту Кабула с начала прошлой недели царит хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находятся иностранные сотрудники, в том числе дипломаты, и работавшие на иностранные миссии афганцы, которых эвакуируют из страны. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. По данным телеканала Tolo News, по меньшей мере 40 человек погибли в аэропорту в результате стрельбы, давки и падения с самолета при эвакуации.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан
"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России