https://ria.ru/20210823/aeroport-1746871976.html

В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула

В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула - РИА Новости, 23.08.2021

В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула

Управление гражданской авиации Афганистана сообщило о приостановке рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:28

2021-08-23T14:28

2021-08-23T14:47

в мире

кабул (город)

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захват власти в афганистане талибами

талибан

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Управление гражданской авиации Афганистана сообщило о приостановке рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.Управление также призвало граждан не посещать территорию аэропорта "во избежание столпотворений и последующих за ними возможных несчастных случаев".Отмечается, что управление ведет работу с целью возобновления полетов как между афганскими провинциями, так и за рубеж.В аэропорту Кабула с начала прошлой недели царит хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находятся иностранные сотрудники, в том числе дипломаты, и работавшие на иностранные миссии афганцы, которых эвакуируют из страны. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. По данным телеканала Tolo News, по меньшей мере 40 человек погибли в аэропорту в результате стрельбы, давки и падения с самолета при эвакуации.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210823/konstitutsiya-1746864899.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, талибан