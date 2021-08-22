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Завершились основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Зюзино"
Завершились основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Зюзино" - РИА Новости, 22.08.2021
Завершились основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Зюзино"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии столичного метро... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T09:21
2021-08-22T09:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
московский метрополитен
москва
петр бирюков
инфраструктура
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии столичного метро "Зюзино", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать эту территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. В зону благоустройства в прошлом году вошла улица Каховка, в этом году к ней добавили участок улицы Перекопская от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта", - сказал Бирюков журналистам.Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ воздушные кабели убрали под землю, привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроили парковочные карманы.Для удобства горожан вдоль дороги к новой станции установили удобные лавочки для отдыха и 125 фонарей с энергоэффективными светильниками."Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественных пространств. На территории возле станции метро сохранили все зеленые насаждения и выполнили необходимые мероприятия по уходу за ними, дополнительно обустроили 64 тысяч квадратных метров газона и высадили 24 тысячи кустарников", - рассказал Бирюков.Он отметил, что на Перекопской улице завершается обновление двух современных детских площадок. В ближайшее время на них установят новое игровое оборудование и сделают травмобезопасное финишное покрытие из каучуковой крошки.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по благоустройству проводятся около 11 станций БКЛ и станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии.После их завершения вокруг пяти станций юго-западного участка - "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" - появится удобный семикилометровый прогулочный маршрут, соединяющий основные улицы с популярными парками - Воронцовским и 50-летия Октября.
https://ria.ru/20210805/stantsii-1744443854.html
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общество, московский метрополитен, москва, петр бирюков, инфраструктура, городское хозяйство москвы
09:21 22.08.2021
 
Завершились основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Зюзино"

Заммэра Москвы Бирюков: основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Зюзино" завершены

© МоскомархитектураДизайн-проект станции "Зюзино" Большой кольцевой линии метро на юго-западе Москвы
Дизайн-проект станции Зюзино Большой кольцевой линии метро на юго-западе Москвы
© Москомархитектура
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии столичного метро "Зюзино", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать эту территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. В зону благоустройства в прошлом году вошла улица Каховка, в этом году к ней добавили участок улицы Перекопская от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта", - сказал Бирюков журналистам.
Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ воздушные кабели убрали под землю, привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроили парковочные карманы.
Для удобства горожан вдоль дороги к новой станции установили удобные лавочки для отдыха и 125 фонарей с энергоэффективными светильниками.
"Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественных пространств. На территории возле станции метро сохранили все зеленые насаждения и выполнили необходимые мероприятия по уходу за ними, дополнительно обустроили 64 тысяч квадратных метров газона и высадили 24 тысячи кустарников", - рассказал Бирюков.
Платформа станции Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 08:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ
Он отметил, что на Перекопской улице завершается обновление двух современных детских площадок. В ближайшее время на них установят новое игровое оборудование и сделают травмобезопасное финишное покрытие из каучуковой крошки.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по благоустройству проводятся около 11 станций БКЛ и станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии.
После их завершения вокруг пяти станций юго-западного участка - "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" - появится удобный семикилометровый прогулочный маршрут, соединяющий основные улицы с популярными парками - Воронцовским и 50-летия Октября.
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19 августа, 11:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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