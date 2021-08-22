https://ria.ru/20210822/zyuzino-1746725040.html

Завершились основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Зюзино"

Завершились основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Зюзино" - РИА Новости, 22.08.2021

Завершились основные работы по благоустройству у станции БКЛ "Зюзино"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии столичного метро... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T09:21

2021-08-22T09:21

2021-08-22T09:21

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общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии столичного метро "Зюзино", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать эту территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. В зону благоустройства в прошлом году вошла улица Каховка, в этом году к ней добавили участок улицы Перекопская от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта", - сказал Бирюков журналистам.Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ воздушные кабели убрали под землю, привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроили парковочные карманы.Для удобства горожан вдоль дороги к новой станции установили удобные лавочки для отдыха и 125 фонарей с энергоэффективными светильниками."Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественных пространств. На территории возле станции метро сохранили все зеленые насаждения и выполнили необходимые мероприятия по уходу за ними, дополнительно обустроили 64 тысяч квадратных метров газона и высадили 24 тысячи кустарников", - рассказал Бирюков.Он отметил, что на Перекопской улице завершается обновление двух современных детских площадок. В ближайшее время на них установят новое игровое оборудование и сделают травмобезопасное финишное покрытие из каучуковой крошки.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что работы по благоустройству проводятся около 11 станций БКЛ и станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии.После их завершения вокруг пяти станций юго-западного участка - "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" - появится удобный семикилометровый прогулочный маршрут, соединяющий основные улицы с популярными парками - Воронцовским и 50-летия Октября.

https://ria.ru/20210805/stantsii-1744443854.html

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общество, московский метрополитен, москва, петр бирюков, инфраструктура, городское хозяйство москвы