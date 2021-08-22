https://ria.ru/20210822/zemletryasenie-1746719270.html
К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2 - РИА Новости, 22.08.2021
К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима, угрозы цунами нет. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T05:48
2021-08-22T05:48
2021-08-22T05:48
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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 11.24 по местному времени (05.24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги. Сообщений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20210822/zemletryasenie-1746718061.html
токио
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в мире, землетрясение, токио, япония, ямагата (префектура), тотиги
К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
К востоку от побережья японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5.2