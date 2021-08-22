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К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2 - РИА Новости, 22.08.2021
К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима, угрозы цунами нет. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T05:48
2021-08-22T05:48
в мире
землетрясение
токио
япония
ямагата (префектура)
тотиги
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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 11.24 по местному времени (05.24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги. Сообщений о пострадавших не поступало.
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в мире, землетрясение, токио, япония, ямагата (префектура), тотиги
05:48 22.08.2021
 
К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2

К востоку от побережья японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5.2

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 11.24 по местному времени (05.24 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.
Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги. Сообщений о пострадавших не поступало.
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В миреЗемлетрясениеТокиоЯпонияЯмагата (префектура)Тотиги
 
 
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