22:06 22.08.2021 (обновлено: 22:16 22.08.2021)
Зеленский объяснил, зачем нужен военный парад ко Дню независимости
Президент Украины Зеленский: военный парад нужен, чтобы народ видел, на что идут бюджетные средства
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный парад ко Дню независимости нужен, чтобы народ видел, на что идут бюджетные средства и какой прогресс достигнут в реформировании армии.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что торжественный парад пройдет по-новому, без "советских стандартов" организации таких мероприятий.
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"В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине – какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже – восстановления нашей независимости, мы должны показать все наши достижения и парад. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние два года изменился технический состав нашего министерства внутренних дел. Это не только Национальная полиция, это и пограничники, это и вертолеты ГСЧС-ников (сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям – ред.), это не только украинские вертолеты, но и французские. Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Интер".
После прихода к власти в 2019 году Зеленский отменил проведение парада ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.