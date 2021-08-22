https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746780375.html

Зеленский объяснил, зачем нужен военный парад ко Дню независимости

Зеленский объяснил, зачем нужен военный парад ко Дню независимости - РИА Новости, 22.08.2021

Зеленский объяснил, зачем нужен военный парад ко Дню независимости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный парад ко Дню независимости нужен, чтобы народ видел, на что идут бюджетные средства и какой прогресс... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T22:06

2021-08-22T22:06

2021-08-22T22:16

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украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный парад ко Дню независимости нужен, чтобы народ видел, на что идут бюджетные средства и какой прогресс достигнут в реформировании армии.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что торжественный парад пройдет по-новому, без "советских стандартов" организации таких мероприятий."В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине – какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже – восстановления нашей независимости, мы должны показать все наши достижения и парад. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние два года изменился технический состав нашего министерства внутренних дел. Это не только Национальная полиция, это и пограничники, это и вертолеты ГСЧС-ников (сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям – ред.), это не только украинские вертолеты, но и французские. Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Интер".После прихода к власти в 2019 году Зеленский отменил проведение парада ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746703956.html

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в мире, украина, владимир зеленский