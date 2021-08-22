https://ria.ru/20210822/zakharova-1746769750.html

Захарова указала на нетипичную деталь на встрече Зеленского и Меркель

Захарова указала на нетипичную деталь на встрече Зеленского и Меркель - РИА Новости, 22.08.2021

Захарова указала на нетипичную деталь на встрече Зеленского и Меркель

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что на совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:26

2021-08-22T19:26

2021-08-22T23:43

в мире

украина

германия

ангела меркель

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что на совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве не было флагов ЕС.В зале за спинами обоих лидеров стояли по три флага Германии и Украины, чередующиеся между собой.Захарова напомнила, что обычно за представителями страны ЕС всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза.Она предположила, что, возможно, это было сделано для того, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза и не "наступать на больную мозоль" украинских властей."Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС", — заключила Захарова.

https://ria.ru/20210822/slutskiy-1746767917.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, мария захарова