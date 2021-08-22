19:26 22.08.2021 (обновлено: 23:43 22.08.2021)
Захарова указала на нетипичную деталь на встрече Зеленского и Меркель
Представитель МИД Захарова об отсутствии флага ЕС на пресс-конференции: намек властям Украины
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что на совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве не было флагов ЕС.
Захарова напомнила, что обычно за представителями страны ЕС всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза.
"Но в Киеве флаг ЕС за канцлером не ставят. Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил ЕС-овскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили. В Киеве сине-желтая гамма красуется лишь на украинском стяге. Интересно почему?" — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.
Она предположила, что, возможно, это было сделано для того, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза и не "наступать на больную мозоль" украинских властей.
"Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС", — заключила Захарова.