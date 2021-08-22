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https://ria.ru/20210822/zakharova-1746769750.html
Захарова указала на нетипичную деталь на встрече Зеленского и Меркель
Захарова указала на нетипичную деталь на встрече Зеленского и Меркель - РИА Новости, 22.08.2021
Захарова указала на нетипичную деталь на встрече Зеленского и Меркель
Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что на совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T19:26
2021-08-22T23:43
в мире
украина
германия
ангела меркель
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что на совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве не было флагов ЕС.В зале за спинами обоих лидеров стояли по три флага Германии и Украины, чередующиеся между собой.Захарова напомнила, что обычно за представителями страны ЕС всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза.Она предположила, что, возможно, это было сделано для того, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза и не "наступать на больную мозоль" украинских властей."Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС", — заключила Захарова.
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в мире, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, мария захарова
19:26 22.08.2021 (обновлено: 23:43 22.08.2021)
 
Захарова указала на нетипичную деталь на встрече Зеленского и Меркель

Представитель МИД Захарова об отсутствии флага ЕС на пресс-конференции: намек властям Украины

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что на совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве не было флагов ЕС.
В зале за спинами обоих лидеров стояли по три флага Германии и Украины, чередующиеся между собой.
Захарова напомнила, что обычно за представителями страны ЕС всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза.

"Но в Киеве флаг ЕС за канцлером не ставят. Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил ЕС-овскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили. В Киеве сине-желтая гамма красуется лишь на украинском стяге. Интересно почему?" — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Она предположила, что, возможно, это было сделано для того, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза и не "наступать на больную мозоль" украинских властей.
"Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС", — заключила Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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