08:30 22.08.2021 (обновлено: 11:59 22.08.2021)
Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине
Генконсульство России: намерены встретиться с мужчиной, приплывшим в Японию просить убежища
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВолны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Японская сторона отказалась предоставить России информацию о человеке, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища, заявили в российском генконсульстве в Саппоро.
Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных, добавили дипломаты.
"Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", — пишут они.
В генконсульстве подчеркнули, что российская сторона намерена добиться от японских властей информации, а также встретиться c этим человеком, если подтвердится его российское гражданство.
О том, что россиянин приплыл с курильского острова Кунашир в Японию и попросил политического убежища, стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в администрации Южно-Курильского городского округа, он родом из Удмуртии, на Кунашире он прожил три года. В море вышел еще 17 августа, два дня спустя его задержали японские пограничники. Сейчас сотрудники иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство.
По данным японских СМИ, мужчине 38 лет, у него есть российское водительское удостоверение. Сообщалось, что на Хоккайдо он приплыл на резиновой лодке.
Расстояние между Кунаширом и северным японским островом — примерно 20 километров.
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