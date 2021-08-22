https://ria.ru/20210822/yaponiya-1746721886.html

Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине

Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине - РИА Новости, 22.08.2021

Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине

Японская сторона отказалась предоставить России информацию о человеке, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища, заявили в российском... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T08:30

2021-08-22T08:30

2021-08-22T11:59

происшествия

япония

кунашир (остров)

россия

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ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Японская сторона отказалась предоставить России информацию о человеке, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища, заявили в российском генконсульстве в Саппоро.Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных, добавили дипломаты. "Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", — пишут они.В генконсульстве подчеркнули, что российская сторона намерена добиться от японских властей информации, а также встретиться c этим человеком, если подтвердится его российское гражданство. О том, что россиянин приплыл с курильского острова Кунашир в Японию и попросил политического убежища, стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в администрации Южно-Курильского городского округа, он родом из Удмуртии, на Кунашире он прожил три года. В море вышел еще 17 августа, два дня спустя его задержали японские пограничники. Сейчас сотрудники иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство.По данным японских СМИ, мужчине 38 лет, у него есть российское водительское удостоверение. Сообщалось, что на Хоккайдо он приплыл на резиновой лодке. Расстояние между Кунаширом и северным японским островом — примерно 20 километров.

https://ria.ru/20210822/muzhchina-1746719814.html

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

япония

кунашир (остров)

россия

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происшествия, япония, кунашир (остров), россия