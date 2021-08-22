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Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине
Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине - РИА Новости, 22.08.2021
Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине
Японская сторона отказалась предоставить России информацию о человеке, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища, заявили в российском... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T08:30
2021-08-22T11:59
происшествия
япония
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Японская сторона отказалась предоставить России информацию о человеке, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища, заявили в российском генконсульстве в Саппоро.Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных, добавили дипломаты. "Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", — пишут они.В генконсульстве подчеркнули, что российская сторона намерена добиться от японских властей информации, а также встретиться c этим человеком, если подтвердится его российское гражданство. О том, что россиянин приплыл с курильского острова Кунашир в Японию и попросил политического убежища, стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в администрации Южно-Курильского городского округа, он родом из Удмуртии, на Кунашире он прожил три года. В море вышел еще 17 августа, два дня спустя его задержали японские пограничники. Сейчас сотрудники иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство.По данным японских СМИ, мужчине 38 лет, у него есть российское водительское удостоверение. Сообщалось, что на Хоккайдо он приплыл на резиновой лодке. Расстояние между Кунаширом и северным японским островом — примерно 20 километров.
https://ria.ru/20210822/muzhchina-1746719814.html
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
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происшествия, япония, кунашир (остров), россия
08:30 22.08.2021 (обновлено: 11:59 22.08.2021)
 
Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище россиянине

Генконсульство России: намерены встретиться с мужчиной, приплывшим в Японию просить убежища

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВолны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Японская сторона отказалась предоставить России информацию о человеке, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища, заявили в российском генконсульстве в Саппоро.

"Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных, добавили дипломаты.
"Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", — пишут они.
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
06:45
СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной
В генконсульстве подчеркнули, что российская сторона намерена добиться от японских властей информации, а также встретиться c этим человеком, если подтвердится его российское гражданство.
О том, что россиянин приплыл с курильского острова Кунашир в Японию и попросил политического убежища, стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в администрации Южно-Курильского городского округа, он родом из Удмуртии, на Кунашире он прожил три года. В море вышел еще 17 августа, два дня спустя его задержали японские пограничники. Сейчас сотрудники иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство.
По данным японских СМИ, мужчине 38 лет, у него есть российское водительское удостоверение. Сообщалось, что на Хоккайдо он приплыл на резиновой лодке.
Расстояние между Кунаширом и северным японским островом — примерно 20 километров.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 08:00
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ПроисшествияЯпонияКунашир (остров)Россия
 
 
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