За стеклом: о хрустальных мечтах и постельной дипломатии российских царей

Поручик Носков злополучную хрустальную кровать проклинал. Вот же подарочек! Сколько жизней этот громоздкий “диван с фонтанами” уже унес — и сколько еще собирается?

Восьмитонную конструкцию создали на Императорском стеклянном заводе по заказу Николая I. Для персидского шаха, с которым у российского самодержца были непростые отношения. Зная, что восточный владыка падок на роскошь, император решил его задобрить. Доставить подарок поручили Ивану Федоровичу Носкову.

Миссия оказалась сущим наказанием. Полтора месяца на санях он с помощниками добирался до Астрахани, потом застряли в порту — ждали корабля. По дороге до Персии сопровождавшие поручика мастера умерли — одни от лихорадки, других убили по дороге.

Так что кровать, разобранную по ящикам, поручик собирал и вручал сам. Благо остались чертежи. Шах, увидев невероятную конструкцию, не мог нарадоваться: “Ну и умельцы там у вас!” И так расщедрился, что выдал 300 русских пленных солдат, а еще отпустил Носкова домой.