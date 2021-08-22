Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210822/vystavka-1746134945.html
За стеклом: о хрустальных мечтах и постельной дипломатии российских царей
Выставка стекла в Историческом музее в Москве
За стеклом: о хрустальных мечтах и постельной дипломатии российских царей
Вокруг фарфора сложился настоящий культ, хотя ближайший родственник этого материала — стекло — достоин не меньшей славы. С советских времен набор хрустальных... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T08:00
2021-08-22T08:05
культура
искусство
исторический музей
выставки
что посмотреть
алексей левыкин
живопись
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746133374_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_542e88f75b60a440b374029919a16405.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Вокруг фарфора сложился настоящий культ, хотя ближайший родственник этого материала — стекло — достоин не меньшей славы. С советских времен набор хрустальных бокалов хранят во многих квартирах — и достают из буфета лишь по большим праздникам. Царская семья к такой посуде относилась проще. О вещах удивительно красивых, но при этом утилитарных, — произведениях Императорского стеклянного завода (ИСЗ), которые сейчас показывают в Историческом музее, — в материале РИА Новости.
москва
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746133374_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6d81f3e9d308d5791fda1730f28190af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
искусство, исторический музей, выставки, что посмотреть , алексей левыкин, фото, живопись, москва, куда сходить , григорий потемкин, александр грибоедов, музеи, тегеран (город)
08:00 22.08.2021 (обновлено: 08:05 22.08.2021)
 

За стеклом: о хрустальных мечтах и постельной дипломатии российских царей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Распопова. Вокруг фарфора сложился настоящий культ, хотя ближайший родственник этого материала — стекло — достоин не меньшей славы. С советских времен набор хрустальных бокалов хранят во многих квартирах — и достают из буфета лишь по большим праздникам. Царская семья к такой посуде относилась проще. О вещах удивительно красивых, но при этом утилитарных, — произведениях Императорского стеклянного завода (ИСЗ), которые сейчас показывают в Историческом музее, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поручик Носков злополучную хрустальную кровать проклинал. Вот же подарочек! Сколько жизней этот громоздкий “диван с фонтанами” уже унес — и сколько еще собирается?

Восьмитонную конструкцию создали на Императорском стеклянном заводе по заказу Николая I. Для персидского шаха, с которым у российского самодержца были непростые отношения. Зная, что восточный владыка падок на роскошь, император решил его задобрить. Доставить подарок поручили Ивану Федоровичу Носкову.

Миссия оказалась сущим наказанием. Полтора месяца на санях он с помощниками добирался до Астрахани, потом застряли в порту — ждали корабля. По дороге до Персии сопровождавшие поручика мастера умерли — одни от лихорадки, других убили по дороге.

Так что кровать, разобранную по ящикам, поручик собирал и вручал сам. Благо остались чертежи. Шах, увидев невероятную конструкцию, не мог нарадоваться: “Ну и умельцы там у вас!” И так расщедрился, что выдал 300 русских пленных солдат, а еще отпустил Носкова домой.

Мужчина фотографирует экспонаты на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
1 из 12

Поручик Носков злополучную хрустальную кровать проклинал. Вот же подарочек! Сколько жизней этот громоздкий “диван с фонтанами” уже унес — и сколько еще собирается?

Восьмитонную конструкцию создали на Императорском стеклянном заводе по заказу Николая I. Для персидского шаха, с которым у российского самодержца были непростые отношения. Зная, что восточный владыка падок на роскошь, император решил его задобрить. Доставить подарок поручили Ивану Федоровичу Носкову.

Миссия оказалась сущим наказанием. Полтора месяца на санях он с помощниками добирался до Астрахани, потом застряли в порту — ждали корабля. По дороге до Персии сопровождавшие поручика мастера умерли — одни от лихорадки, других убили по дороге.

Так что кровать, разобранную по ящикам, поручик собирал и вручал сам. Благо остались чертежи. Шах, увидев невероятную конструкцию, не мог нарадоваться: “Ну и умельцы там у вас!” И так расщедрился, что выдал 300 русских пленных солдат, а еще отпустил Носкова домой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На Императорском стеклянном заводе часто делали дипломатические подарки. Правда, хрустальная кровать — скорее исключение. А вот сервизы, стаканы, кубки, вазы, рюмки, пасхальные яйца — пожалуйста.

На выставке в Историческом музее собрали почти 200 экспонатов, которые когда-то принадлежали разным вельможам.

"Фонд керамики и стекла нашего музея, сформированный в начале XX века, сегодня одно из крупнейших собраний в России, более 36 тысяч предметов. И особая гордость — как раз вещи Императорского стеклянного завода", — отмечает директор ГИМ Алексей Левыкин. Добавляя, что ИСЗ на протяжении существования, а это почти полтора века, оставался в России законодателем мод в своей области.

Семь лет назад, когда Минкультуры приобрело для Исторического музея коллекцию русского стекла конца XVIII — начала ХХ века, в ГИМе уже делали выставку на похожую тему. Но тогда собрали продукцию нескольких фабрик​​. Теперь же фокус — только на ИСЗ.

Яйцо пасхальное с образом святой Екатерины и яйцо пасхальное с образом святой равноапостольной Марии Магдалины на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
2 из 12

На Императорском стеклянном заводе часто делали дипломатические подарки. Правда, хрустальная кровать — скорее исключение. А вот сервизы, стаканы, кубки, вазы, рюмки, пасхальные яйца — пожалуйста.

На выставке в Историческом музее собрали почти 200 экспонатов, которые когда-то принадлежали разным вельможам.

"Фонд керамики и стекла нашего музея, сформированный в начале XX века, сегодня одно из крупнейших собраний в России, более 36 тысяч предметов. И особая гордость — как раз вещи Императорского стеклянного завода", — отмечает директор ГИМ Алексей Левыкин. Добавляя, что ИСЗ на протяжении существования, а это почти полтора века, оставался в России законодателем мод в своей области.

Семь лет назад, когда Минкультуры приобрело для Исторического музея коллекцию русского стекла конца XVIII — начала ХХ века, в ГИМе уже делали выставку на похожую тему. Но тогда собрали продукцию нескольких фабрик​​. Теперь же фокус — только на ИСЗ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Хотя Императорский стеклянный завод считали одним из лучших в Европе, по факту он был убыточным. Почти всегда. На протяжении второй половины XIX века оставался обузой для казны.

“Но рентабельность и не входила в планы. Предприятие работало на царский двор, обеспечивало нужды августейшей фамилии”, — подчеркивает куратор выставки Елена Смирнова.

До революции там выпускали около 20 тысяч предметов в год, снабжая ими императорские резиденции, яхты и поезда. Новинки проходили “процедуру поднесения” — их торжественно презентовали царской семье.

Экспонаты на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
3 из 12

Хотя Императорский стеклянный завод считали одним из лучших в Европе, по факту он был убыточным. Почти всегда. На протяжении второй половины XIX века оставался обузой для казны.

“Но рентабельность и не входила в планы. Предприятие работало на царский двор, обеспечивало нужды августейшей фамилии”, — подчеркивает куратор выставки Елена Смирнова.

До революции там выпускали около 20 тысяч предметов в год, снабжая ими императорские резиденции, яхты и поезда. Новинки проходили “процедуру поднесения” — их торжественно презентовали царской семье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Роскошные вещи ИСЗ потом копировали конкуренты — конечно, упрощая модели. “Императорский” был своего рода от-кутюр, тогда как остальные российские стекольные фабрики, например Мальцовские, продукцию которых могли позволить себе мещане и крестьяне, — масс-маркетом.

С 1860-х на ИСЗ наладили выпуск посуды из более дешевого содово-известкового стекла, что ненадолго вывело предприятие в плюс. Но делать вещи “для народа” завод особо никогда не стремился — возможно, поэтому и закрылся символично в 1917-м.

Девушка фотографирует экспонаты на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
4 из 12

Роскошные вещи ИСЗ потом копировали конкуренты — конечно, упрощая модели. “Императорский” был своего рода от-кутюр, тогда как остальные российские стекольные фабрики, например Мальцовские, продукцию которых могли позволить себе мещане и крестьяне, — масс-маркетом.

С 1860-х на ИСЗ наладили выпуск посуды из более дешевого содово-известкового стекла, что ненадолго вывело предприятие в плюс. Но делать вещи “для народа” завод особо никогда не стремился — возможно, поэтому и закрылся символично в 1917-м.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Уже с самого начала “Императорский стеклянный” был игрушкой царей и их фаворитов. Его история начинается в 1777-м, когда Екатерина Великая подарила завод Григорию Потемкину.

С тех пор это производство официально — и навсегда — стало поставщиком двора (в 1791-м, после смерти светлейшего князя, фабрика вернулась в казну).

Потемкин был прекрасным топ-менеджером. “Талантливых мастеров, например, Ефрема Карамышева, отправлял за границу: обучаться химии, минералогии и стекольному делу. Так создавались династии”, — поясняет Смирнова.

Елена Смирнова, заведующая отдела керамики и стекла ГИМа, куратор выставки Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
5 из 12

Уже с самого начала “Императорский стеклянный” был игрушкой царей и их фаворитов. Его история начинается в 1777-м, когда Екатерина Великая подарила завод Григорию Потемкину.

С тех пор это производство официально — и навсегда — стало поставщиком двора (в 1791-м, после смерти светлейшего князя, фабрика вернулась в казну).

Потемкин был прекрасным топ-менеджером. “Талантливых мастеров, например, Ефрема Карамышева, отправлял за границу: обучаться химии, минералогии и стекольному делу. Так создавались династии”, — поясняет Смирнова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Потемкин приглашал к сотрудничеству лучших ученых. Михаил Ломоносов придумал для него цветное стекло: разработал целую палитру, в которой более ста основных тонов и свыше тысячи оттенков. А Иван Кулибин занимался огромными зеркалами, что делали для императорских покоев.

Но главное — князь следил за модой. В светских салонах тогда обсуждали раскопки в Италии — Помпеи и Геркуланум, так что на заводе стали создавать вещи в "этрусском стиле" с росписью в виде золоченых фавнов и нимф. И позже, в XIX веке, здесь продолжат делать неоклассику.

Набор подсвечников и чернильный прибор с фигуркой Амура на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
6 из 12

Потемкин приглашал к сотрудничеству лучших ученых. Михаил Ломоносов придумал для него цветное стекло: разработал целую палитру, в которой более ста основных тонов и свыше тысячи оттенков. А Иван Кулибин занимался огромными зеркалами, что делали для императорских покоев.

Но главное — князь следил за модой. В светских салонах тогда обсуждали раскопки в Италии — Помпеи и Геркуланум, так что на заводе стали создавать вещи в "этрусском стиле" с росписью в виде золоченых фавнов и нимф. И позже, в XIX веке, здесь продолжат делать неоклассику.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Возможно из-за стремления угнаться за трендами ИСЗ так и не нашел собственного стиля. Узнаваемого или, как говорят, фирменного. И это видно на выставке в Историческом музее, хотя собранные кураторами предметы охватывают не всю историю завода — только с XIX по XX век.

В трех залах — разнообразие: в первом гостей встречает строгий ампир, в следующем — неоготика спорит с Ренессансом и восточными мотивами, а в последнем царствуют русский стиль и модерн.

“Мы расположили вещи так, чтобы они гармонировали, — по хронологии и стилевому принципу, — объясняет куратор. — Предметы живут в сочетании друг с другом”.

Вазы на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
7 из 12

Возможно из-за стремления угнаться за трендами ИСЗ так и не нашел собственного стиля. Узнаваемого или, как говорят, фирменного. И это видно на выставке в Историческом музее, хотя собранные кураторами предметы охватывают не всю историю завода — только с XIX по XX век.

В трех залах — разнообразие: в первом гостей встречает строгий ампир, в следующем — неоготика спорит с Ренессансом и восточными мотивами, а в последнем царствуют русский стиль и модерн.

“Мы расположили вещи так, чтобы они гармонировали, — по хронологии и стилевому принципу, — объясняет куратор. — Предметы живут в сочетании друг с другом”.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Почти все экспонаты использовали в качестве предметов сервировки и для украшения интерьера, они были частью приданого великих княжон.

Но можно ли сказать, что фарфор ценился больше? “Конечно, нет, — объясняет Елена Смирнова. — Они со стеклом находились совершенно в равных условиях“.

Из интересных экспонатов — кружка с изображением императора Александра I, сувенир эпохи Отечественной войны 1812 года: в начале XIX века на стекле часто делали портреты.

Бокалы с изображением М.И. Платонова (слева) и П.Х. Витгеншнейна на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
8 из 12

Почти все экспонаты использовали в качестве предметов сервировки и для украшения интерьера, они были частью приданого великих княжон.

Но можно ли сказать, что фарфор ценился больше? “Конечно, нет, — объясняет Елена Смирнова. — Они со стеклом находились совершенно в равных условиях“.

Из интересных экспонатов — кружка с изображением императора Александра I, сувенир эпохи Отечественной войны 1812 года: в начале XIX века на стекле часто делали портреты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В соседней витрине — роскошно декорированная масленка изумрудного цвета. Хотя позже стекло зеленых оттенков, напротив, станет признаком дешевизны (дорогую водку, например, разливали по бесцветным бутылкам).

Экспонат Масленка на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
9 из 12

В соседней витрине — роскошно декорированная масленка изумрудного цвета. Хотя позже стекло зеленых оттенков, напротив, станет признаком дешевизны (дорогую водку, например, разливали по бесцветным бутылкам).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Директор ГИМ Алексей Левыкин обращает внимание на крест, который использовали для литургий: “Обычно такие предметы делают из металлов и декорируют драгоценными камнями. А здесь — хрусталь, так что это действительно необычный экземпляр”.

Ваза и крест напрестольный на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
10 из 12

Директор ГИМ Алексей Левыкин обращает внимание на крест, который использовали для литургий: “Обычно такие предметы делают из металлов и декорируют драгоценными камнями. А здесь — хрусталь, так что это действительно необычный экземпляр”.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

У куратора Елены Смирновой — другой фаворит: огромная ваза аметистового цвета, которая изображена на постерах выставки. “Это великолепная работа, она доказывает, что ИСЗ всегда оставался на недосягаемой высоте, как бы ни расцветали частные фабрики”.

В начале XIX века на заводе появилась должность "инвентора", или, по-современному, арт-директора, на которую назначали лучших архитекторов и художников — например, был в этом звании Карл Росси. Эскизы для ИСЗ делал, в частности, архитектор Александр Брюллов.

Ваза с маскаронами (в центре) на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
11 из 12

У куратора Елены Смирновой — другой фаворит: огромная ваза аметистового цвета, которая изображена на постерах выставки. “Это великолепная работа, она доказывает, что ИСЗ всегда оставался на недосягаемой высоте, как бы ни расцветали частные фабрики”.

В начале XIX века на заводе появилась должность "инвентора", или, по-современному, арт-директора, на которую назначали лучших архитекторов и художников — например, был в этом звании Карл Росси. Эскизы для ИСЗ делал, в частности, архитектор Александр Брюллов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На выставку в ГИМ стоит зайти еще и затем, чтобы увидеть, насколько стекло дореволюционное, императорское, отличалось от того хрусталя, что теперь пылится у многих в сервантах и буфетах.

“Современным хозяйкам, наверное, какие-то вещи будут непонятны, возможно, покажутся даже недостаточно изящными, — говорит Смирнова. И продолжает: — Но надо понимать — это все в основном ручная работа. И многие экспонаты на самом деле настолько сложны в исполнении, что сейчас за такое даже никто не возьмется. Настоящие произведения искусства,
но при этом утилитарные предметы”.

Хрустальное ложе помогло решить конфликт тогда лишь на время. Через два года после поездки Носкова в Тегеране зверски убили дипломата и поэта Александра Грибоедова.

“Произведения Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея”, ГИМ, до 10 ноября

Кружка с изображением Славы, парящей над картой Европы на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве
12 из 12

На выставку в ГИМ стоит зайти еще и затем, чтобы увидеть, насколько стекло дореволюционное, императорское, отличалось от того хрусталя, что теперь пылится у многих в сервантах и буфетах.

“Современным хозяйкам, наверное, какие-то вещи будут непонятны, возможно, покажутся даже недостаточно изящными, — говорит Смирнова. И продолжает: — Но надо понимать — это все в основном ручная работа. И многие экспонаты на самом деле настолько сложны в исполнении, что сейчас за такое даже никто не возьмется. Настоящие произведения искусства,
но при этом утилитарные предметы”.

Хрустальное ложе помогло решить конфликт тогда лишь на время. Через два года после поездки Носкова в Тегеране зверски убили дипломата и поэта Александра Грибоедова.

“Произведения Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея”, ГИМ, до 10 ноября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
КультураИскусствоИсторический музейВыставкичто посмотретьАлексей ЛевыкинЖивописьМосквакуда сходитьГригорий ПотемкинАлександр ГрибоедовМузеиТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния