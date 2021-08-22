За стеклом: о хрустальных мечтах и постельной дипломатии российских царей
Поручик Носков злополучную хрустальную кровать проклинал. Вот же подарочек! Сколько жизней этот громоздкий “диван с фонтанами” уже унес — и сколько еще собирается?
Восьмитонную конструкцию создали на Императорском стеклянном заводе по заказу Николая I. Для персидского шаха, с которым у российского самодержца были непростые отношения. Зная, что восточный владыка падок на роскошь, император решил его задобрить. Доставить подарок поручили Ивану Федоровичу Носкову.
Миссия оказалась сущим наказанием. Полтора месяца на санях он с помощниками добирался до Астрахани, потом застряли в порту — ждали корабля. По дороге до Персии сопровождавшие поручика мастера умерли — одни от лихорадки, других убили по дороге.
Так что кровать, разобранную по ящикам, поручик собирал и вручал сам. Благо остались чертежи. Шах, увидев невероятную конструкцию, не мог нарадоваться: “Ну и умельцы там у вас!” И так расщедрился, что выдал 300 русских пленных солдат, а еще отпустил Носкова домой.
Поручик Носков злополучную хрустальную кровать проклинал. Вот же подарочек! Сколько жизней этот громоздкий “диван с фонтанами” уже унес — и сколько еще собирается?
Восьмитонную конструкцию создали на Императорском стеклянном заводе по заказу Николая I. Для персидского шаха, с которым у российского самодержца были непростые отношения. Зная, что восточный владыка падок на роскошь, император решил его задобрить. Доставить подарок поручили Ивану Федоровичу Носкову.
Миссия оказалась сущим наказанием. Полтора месяца на санях он с помощниками добирался до Астрахани, потом застряли в порту — ждали корабля. По дороге до Персии сопровождавшие поручика мастера умерли — одни от лихорадки, других убили по дороге.
Так что кровать, разобранную по ящикам, поручик собирал и вручал сам. Благо остались чертежи. Шах, увидев невероятную конструкцию, не мог нарадоваться: “Ну и умельцы там у вас!” И так расщедрился, что выдал 300 русских пленных солдат, а еще отпустил Носкова домой.
На Императорском стеклянном заводе часто делали дипломатические подарки. Правда, хрустальная кровать — скорее исключение. А вот сервизы, стаканы, кубки, вазы, рюмки, пасхальные яйца — пожалуйста.
На выставке в Историческом музее собрали почти 200 экспонатов, которые когда-то принадлежали разным вельможам.
"Фонд керамики и стекла нашего музея, сформированный в начале XX века, сегодня одно из крупнейших собраний в России, более 36 тысяч предметов. И особая гордость — как раз вещи Императорского стеклянного завода", — отмечает директор ГИМ Алексей Левыкин. Добавляя, что ИСЗ на протяжении существования, а это почти полтора века, оставался в России законодателем мод в своей области.
Семь лет назад, когда Минкультуры приобрело для Исторического музея коллекцию русского стекла конца XVIII — начала ХХ века, в ГИМе уже делали выставку на похожую тему. Но тогда собрали продукцию нескольких фабрик. Теперь же фокус — только на ИСЗ.
На Императорском стеклянном заводе часто делали дипломатические подарки. Правда, хрустальная кровать — скорее исключение. А вот сервизы, стаканы, кубки, вазы, рюмки, пасхальные яйца — пожалуйста.
На выставке в Историческом музее собрали почти 200 экспонатов, которые когда-то принадлежали разным вельможам.
"Фонд керамики и стекла нашего музея, сформированный в начале XX века, сегодня одно из крупнейших собраний в России, более 36 тысяч предметов. И особая гордость — как раз вещи Императорского стеклянного завода", — отмечает директор ГИМ Алексей Левыкин. Добавляя, что ИСЗ на протяжении существования, а это почти полтора века, оставался в России законодателем мод в своей области.
Семь лет назад, когда Минкультуры приобрело для Исторического музея коллекцию русского стекла конца XVIII — начала ХХ века, в ГИМе уже делали выставку на похожую тему. Но тогда собрали продукцию нескольких фабрик. Теперь же фокус — только на ИСЗ.
Хотя Императорский стеклянный завод считали одним из лучших в Европе, по факту он был убыточным. Почти всегда. На протяжении второй половины XIX века оставался обузой для казны.
“Но рентабельность и не входила в планы. Предприятие работало на царский двор, обеспечивало нужды августейшей фамилии”, — подчеркивает куратор выставки Елена Смирнова.
До революции там выпускали около 20 тысяч предметов в год, снабжая ими императорские резиденции, яхты и поезда. Новинки проходили “процедуру поднесения” — их торжественно презентовали царской семье.
Хотя Императорский стеклянный завод считали одним из лучших в Европе, по факту он был убыточным. Почти всегда. На протяжении второй половины XIX века оставался обузой для казны.
“Но рентабельность и не входила в планы. Предприятие работало на царский двор, обеспечивало нужды августейшей фамилии”, — подчеркивает куратор выставки Елена Смирнова.
До революции там выпускали около 20 тысяч предметов в год, снабжая ими императорские резиденции, яхты и поезда. Новинки проходили “процедуру поднесения” — их торжественно презентовали царской семье.
Роскошные вещи ИСЗ потом копировали конкуренты — конечно, упрощая модели. “Императорский” был своего рода от-кутюр, тогда как остальные российские стекольные фабрики, например Мальцовские, продукцию которых могли позволить себе мещане и крестьяне, — масс-маркетом.
С 1860-х на ИСЗ наладили выпуск посуды из более дешевого содово-известкового стекла, что ненадолго вывело предприятие в плюс. Но делать вещи “для народа” завод особо никогда не стремился — возможно, поэтому и закрылся символично в 1917-м.
Роскошные вещи ИСЗ потом копировали конкуренты — конечно, упрощая модели. “Императорский” был своего рода от-кутюр, тогда как остальные российские стекольные фабрики, например Мальцовские, продукцию которых могли позволить себе мещане и крестьяне, — масс-маркетом.
С 1860-х на ИСЗ наладили выпуск посуды из более дешевого содово-известкового стекла, что ненадолго вывело предприятие в плюс. Но делать вещи “для народа” завод особо никогда не стремился — возможно, поэтому и закрылся символично в 1917-м.
Уже с самого начала “Императорский стеклянный” был игрушкой царей и их фаворитов. Его история начинается в 1777-м, когда Екатерина Великая подарила завод Григорию Потемкину.
С тех пор это производство официально — и навсегда — стало поставщиком двора (в 1791-м, после смерти светлейшего князя, фабрика вернулась в казну).
Потемкин был прекрасным топ-менеджером. “Талантливых мастеров, например, Ефрема Карамышева, отправлял за границу: обучаться химии, минералогии и стекольному делу. Так создавались династии”, — поясняет Смирнова.
Уже с самого начала “Императорский стеклянный” был игрушкой царей и их фаворитов. Его история начинается в 1777-м, когда Екатерина Великая подарила завод Григорию Потемкину.
С тех пор это производство официально — и навсегда — стало поставщиком двора (в 1791-м, после смерти светлейшего князя, фабрика вернулась в казну).
Потемкин был прекрасным топ-менеджером. “Талантливых мастеров, например, Ефрема Карамышева, отправлял за границу: обучаться химии, минералогии и стекольному делу. Так создавались династии”, — поясняет Смирнова.
Потемкин приглашал к сотрудничеству лучших ученых. Михаил Ломоносов придумал для него цветное стекло: разработал целую палитру, в которой более ста основных тонов и свыше тысячи оттенков. А Иван Кулибин занимался огромными зеркалами, что делали для императорских покоев.
Но главное — князь следил за модой. В светских салонах тогда обсуждали раскопки в Италии — Помпеи и Геркуланум, так что на заводе стали создавать вещи в "этрусском стиле" с росписью в виде золоченых фавнов и нимф. И позже, в XIX веке, здесь продолжат делать неоклассику.
Потемкин приглашал к сотрудничеству лучших ученых. Михаил Ломоносов придумал для него цветное стекло: разработал целую палитру, в которой более ста основных тонов и свыше тысячи оттенков. А Иван Кулибин занимался огромными зеркалами, что делали для императорских покоев.
Но главное — князь следил за модой. В светских салонах тогда обсуждали раскопки в Италии — Помпеи и Геркуланум, так что на заводе стали создавать вещи в "этрусском стиле" с росписью в виде золоченых фавнов и нимф. И позже, в XIX веке, здесь продолжат делать неоклассику.
Возможно из-за стремления угнаться за трендами ИСЗ так и не нашел собственного стиля. Узнаваемого или, как говорят, фирменного. И это видно на выставке в Историческом музее, хотя собранные кураторами предметы охватывают не всю историю завода — только с XIX по XX век.
В трех залах — разнообразие: в первом гостей встречает строгий ампир, в следующем — неоготика спорит с Ренессансом и восточными мотивами, а в последнем царствуют русский стиль и модерн.
“Мы расположили вещи так, чтобы они гармонировали, — по хронологии и стилевому принципу, — объясняет куратор. — Предметы живут в сочетании друг с другом”.
Возможно из-за стремления угнаться за трендами ИСЗ так и не нашел собственного стиля. Узнаваемого или, как говорят, фирменного. И это видно на выставке в Историческом музее, хотя собранные кураторами предметы охватывают не всю историю завода — только с XIX по XX век.
В трех залах — разнообразие: в первом гостей встречает строгий ампир, в следующем — неоготика спорит с Ренессансом и восточными мотивами, а в последнем царствуют русский стиль и модерн.
“Мы расположили вещи так, чтобы они гармонировали, — по хронологии и стилевому принципу, — объясняет куратор. — Предметы живут в сочетании друг с другом”.
Почти все экспонаты использовали в качестве предметов сервировки и для украшения интерьера, они были частью приданого великих княжон.
Но можно ли сказать, что фарфор ценился больше? “Конечно, нет, — объясняет Елена Смирнова. — Они со стеклом находились совершенно в равных условиях“.
Из интересных экспонатов — кружка с изображением императора Александра I, сувенир эпохи Отечественной войны 1812 года: в начале XIX века на стекле часто делали портреты.
Почти все экспонаты использовали в качестве предметов сервировки и для украшения интерьера, они были частью приданого великих княжон.
Но можно ли сказать, что фарфор ценился больше? “Конечно, нет, — объясняет Елена Смирнова. — Они со стеклом находились совершенно в равных условиях“.
Из интересных экспонатов — кружка с изображением императора Александра I, сувенир эпохи Отечественной войны 1812 года: в начале XIX века на стекле часто делали портреты.
В соседней витрине — роскошно декорированная масленка изумрудного цвета. Хотя позже стекло зеленых оттенков, напротив, станет признаком дешевизны (дорогую водку, например, разливали по бесцветным бутылкам).
В соседней витрине — роскошно декорированная масленка изумрудного цвета. Хотя позже стекло зеленых оттенков, напротив, станет признаком дешевизны (дорогую водку, например, разливали по бесцветным бутылкам).
Директор ГИМ Алексей Левыкин обращает внимание на крест, который использовали для литургий: “Обычно такие предметы делают из металлов и декорируют драгоценными камнями. А здесь — хрусталь, так что это действительно необычный экземпляр”.
Директор ГИМ Алексей Левыкин обращает внимание на крест, который использовали для литургий: “Обычно такие предметы делают из металлов и декорируют драгоценными камнями. А здесь — хрусталь, так что это действительно необычный экземпляр”.
У куратора Елены Смирновой — другой фаворит: огромная ваза аметистового цвета, которая изображена на постерах выставки. “Это великолепная работа, она доказывает, что ИСЗ всегда оставался на недосягаемой высоте, как бы ни расцветали частные фабрики”.
В начале XIX века на заводе появилась должность "инвентора", или, по-современному, арт-директора, на которую назначали лучших архитекторов и художников — например, был в этом звании Карл Росси. Эскизы для ИСЗ делал, в частности, архитектор Александр Брюллов.
У куратора Елены Смирновой — другой фаворит: огромная ваза аметистового цвета, которая изображена на постерах выставки. “Это великолепная работа, она доказывает, что ИСЗ всегда оставался на недосягаемой высоте, как бы ни расцветали частные фабрики”.
В начале XIX века на заводе появилась должность "инвентора", или, по-современному, арт-директора, на которую назначали лучших архитекторов и художников — например, был в этом звании Карл Росси. Эскизы для ИСЗ делал, в частности, архитектор Александр Брюллов.
На выставку в ГИМ стоит зайти еще и затем, чтобы увидеть, насколько стекло дореволюционное, императорское, отличалось от того хрусталя, что теперь пылится у многих в сервантах и буфетах.
“Современным хозяйкам, наверное, какие-то вещи будут непонятны, возможно, покажутся даже недостаточно изящными, — говорит Смирнова. И продолжает: — Но надо понимать — это все в основном ручная работа. И многие экспонаты на самом деле настолько сложны в исполнении, что сейчас за такое даже никто не возьмется. Настоящие произведения искусства,
но при этом утилитарные предметы”.
Хрустальное ложе помогло решить конфликт тогда лишь на время. Через два года после поездки Носкова в Тегеране зверски убили дипломата и поэта Александра Грибоедова.
“Произведения Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея”, ГИМ, до 10 ноября
На выставку в ГИМ стоит зайти еще и затем, чтобы увидеть, насколько стекло дореволюционное, императорское, отличалось от того хрусталя, что теперь пылится у многих в сервантах и буфетах.
“Современным хозяйкам, наверное, какие-то вещи будут непонятны, возможно, покажутся даже недостаточно изящными, — говорит Смирнова. И продолжает: — Но надо понимать — это все в основном ручная работа. И многие экспонаты на самом деле настолько сложны в исполнении, что сейчас за такое даже никто не возьмется. Настоящие произведения искусства,
но при этом утилитарные предметы”.
Хрустальное ложе помогло решить конфликт тогда лишь на время. Через два года после поездки Носкова в Тегеране зверски убили дипломата и поэта Александра Грибоедова.
“Произведения Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея”, ГИМ, до 10 ноября