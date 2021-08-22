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МИД не будет уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

МИД не будет уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму - РИА Новости, 22.08.2021

МИД не будет уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Россия не будет уговаривать БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей Бюро на предстоящие в сентябре в России выборы, Москвы выполнила все свои обязательства в рамках... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T20:18

2021-08-22T20:18

2021-08-22T20:24

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бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

здоровье - общество

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия не будет уговаривать БДИПЧ ОБСЕ направить наблюдателей Бюро на предстоящие в сентябре в России выборы, Москвы выполнила все свои обязательства в рамках ОБСЕ и международных организаций, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.Россия на ведет никаких консультаций с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по участию наблюдателей от Бюро в выборах в сентябре в РФ, если БДИПЧ поймет, что приняла ошибочное решение не направлять наблюдателей, "то милости просим", сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."Нет, по состоянию на сегодня никаких консультаций не ведется. БДИПЧ решило не направлять в Россию своих представителей, если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим", - сказал Грушко.Россия не опасается, что без "сертификации" со стороны БДИПЧ ОБЧЕ предстоящие выборы в сентябре будут менее легитимны для Запада, их легитимность определяется выбором самого российского народа, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."Легитимность выборов определяется выбором самого российского народа. Что же касается такого политизированного отношения к мониторингу выборов, то ни для кого не секрет, что это инструмент давления на отдельные страны. Мы в этой реальности давно живем", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, нет ли у РФ опасений, что без "сертификации" БДИПЧ для стран Запада выборы будут менее легитимными.По его словам, поэтому Россия в течение многих лет в рамках ОБСЕ добиваемся перевода деятельности БДИПЧ на согласованную основу, которая исключала бы деление государств на "учителей" и "учеников", государств с "устоявшимися демократическими традициями" и "неустоявшимися"."Вряд ли можно соглашаться с тем, что БДИПЧ вообще не отправляет наблюдателей на выборы в отдельные государства, в то время как в другие страны направляется массовый десант. Деятельность любой организации должна основываться на уважении принципа суверенного равенства государств", - подчеркнул Грушко. Он добавил, что отступление от этого принципа, допускаемое БДИПЧ, подрывает авторитет этого института.Заместитель министра иностранных дел Грушко, говоря о готовности Москвы прислушаться к выводам БДИПЧ ОБСЕ по итогам предстоящих выборов в Госдуму, сказал, что нельзя всерьез воспринимать отчет людей, которых не будет на выборах, это было бы абсурдно."Как мы можем всерьез воспринимать отчет от людей, которых здесь не было? Это было бы абсурдно. Это же будет документ из жанра: "Работу такого-то автора не читал, но вот что имею сказать по этому поводу…". Иными словами, значение этого доклада будет нулевое.", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, готова ли Россия будет прислушаться к выводам и рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов в Госдуму.При этом он напомнил, что у России длительная история сотрудничества с БДИПЧ, а в свое время Россия принимала самые большие наблюдательные миссии бюро.Россия надеется, что представители многих международных организаций приедут наблюдать за выборами в Россию в сентябре и международное наблюдение состоится, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.По словам Грушко, Россия приветствует конструктивное взаимодействие с БДИПЧ ОБСЕ, однако вызывает вопрос, как можеть быть, что на выборы президента США в ноябре 2020 года по причине пандемии COVID-19 Бюро направило 47 наблюдателей, а в Россию требуют направить 500."Впрочем, на БДИПЧ свет клином не сошелся. К нам, как мы надеемся, приедут представители многих международных и общественных организаций, и как таковое международное наблюдение в РФ состоится.", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".По его словам, он не может заранее спрогнозировать, какими будут выводы наблюдателей от СНГ, ОДКБ и ШОС в случае их наблюдений за выборами.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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