https://ria.ru/20210822/vaktsinatsiya-1746750174.html
Путин назвал лучший способ побороть пандемию
Путин назвал лучший способ побороть пандемию - РИА Новости, 22.08.2021
Путин назвал лучший способ побороть пандемию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать все, чтобы побороть пандемию, самым лучшим способом является вакцинация. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:08
2021-08-22T15:08
2021-08-22T15:22
распространение коронавируса
общество
владимир путин
коронавирус в россии
единая россия
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать все, чтобы побороть пандемию, самым лучшим способом является вакцинация."В этой связи нам надо сделать все, для того чтобы пандемию побороть, и самый лучший инструмент для этой борьбы - вакцинация", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".В связи с этим глава государства отметил, что доходы россиян зависят от эффективности работы экономики, ее обновления, модернизации, реализации намеченных планов.
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общество, владимир путин, коронавирус в россии, единая россия, здоровье - общество, россия
15:08 22.08.2021 (обновлено: 15:22 22.08.2021)
Путин назвал лучший способ побороть пандемию
Президент России Путин: самый лучший способ побороть пандемию — вакцинация