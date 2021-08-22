https://ria.ru/20210822/vaktsinatsiya-1746750174.html

Путин назвал лучший способ побороть пандемию

Путин назвал лучший способ побороть пандемию - РИА Новости, 22.08.2021

Путин назвал лучший способ побороть пандемию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать все, чтобы побороть пандемию, самым лучшим способом является вакцинация. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:08

2021-08-22T15:08

2021-08-22T15:22

распространение коронавируса

общество

владимир путин

коронавирус в россии

единая россия

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать все, чтобы побороть пандемию, самым лучшим способом является вакцинация."В этой связи нам надо сделать все, для того чтобы пандемию побороть, и самый лучший инструмент для этой борьбы - вакцинация", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".В связи с этим глава государства отметил, что доходы россиян зависят от эффективности работы экономики, ее обновления, модернизации, реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html

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2021

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общество, владимир путин, коронавирус в россии, единая россия, здоровье - общество, россия