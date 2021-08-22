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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210822/vaktsinatsiya-1746750174.html
Путин назвал лучший способ побороть пандемию
Путин назвал лучший способ побороть пандемию - РИА Новости, 22.08.2021
Путин назвал лучший способ побороть пандемию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать все, чтобы побороть пандемию, самым лучшим способом является вакцинация. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:08
2021-08-22T15:22
распространение коронавируса
общество
владимир путин
коронавирус в россии
единая россия
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать все, чтобы побороть пандемию, самым лучшим способом является вакцинация."В этой связи нам надо сделать все, для того чтобы пандемию побороть, и самый лучший инструмент для этой борьбы - вакцинация", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".В связи с этим глава государства отметил, что доходы россиян зависят от эффективности работы экономики, ее обновления, модернизации, реализации намеченных планов.
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общество, владимир путин, коронавирус в россии, единая россия, здоровье - общество, россия
15:08 22.08.2021 (обновлено: 15:22 22.08.2021)
 
Путин назвал лучший способ побороть пандемию

Президент России Путин: самый лучший способ побороть пандемию — вакцинация

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать все, чтобы побороть пандемию, самым лучшим способом является вакцинация.
"В этой связи нам надо сделать все, для того чтобы пандемию побороть, и самый лучший инструмент для этой борьбы - вакцинация", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".
В связи с этим глава государства отметил, что доходы россиян зависят от эффективности работы экономики, ее обновления, модернизации, реализации намеченных планов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 14:20Распространение коронавируса
Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинКоронавирус в РоссииЕдиная РоссияЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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