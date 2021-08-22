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Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии - РИА Новости, 22.08.2021
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений отмечается ежегодно 22 августа. Он был провозглашен резолюцией Генеральной... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T02:52
2021-08-22T02:52
в мире
справки
международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
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Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений отмечается ежегодно 22 августа. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 июня 2019 года. Человеческая история изобилует массой жестоких примеров, когда люди стали заложниками чьих-то убеждений и жертвами религиозной нетерпимости отдельных деятелей. Достаточно вспомнить гонения на христиан в Древнем Риме, оборачивавшиеся массовыми мучительными казнями, жестокость христианских рыцарей по отношению к мусульманам в захваченных городах во время крестовых походов, противостояния между католиками и протестантами и т.д.Отдельные люди становятся рабами стереотипов, к которым относятся и убеждения различного характера (религиозные, политические, социальные, расовые и другие). Эти предубеждения порождают агрессивное и жестокое поведение к определенным группам на этнической или конфессиональной основе. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году, утверждается, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.Согласно документу, каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.25 ноября 1981 года Генассамблеей ООН была принята Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, в которой утверждается, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии.Однако в мире продолжают происходить акты нетерпимости и насилия на основе религии или убеждений в отношении отдельных лиц, в том числе лиц, принадлежащих к религиозным общинам и религиозным меньшинствам.По мнению ООН, открытое конструктивное и уважительное обсуждение идей и межрелигиозный, межконфессиональный и межкультурный диалог могут играть позитивную роль в борьбе с религиозной ненавистью, подстрекательством и насилием.Приняв резолюцию о провозглашении Международного дня памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, Генеральная Ассамблея ООН признала важность соблюдения прав человека жертв терроризма и их семей и оказания им надлежащей поддержки и помощи.Государства-члены ООН выражают глубокое сожаление по поводу всех актов насилия в отношении людей на основе их религии или убеждений, а также любых таких актов, направленных против их домов, предприятий, собственности, школ, культурных центров, а также любых нападений, совершенных в отношении религиозных мест, объектов и святынь и на их территории в нарушение международного права.В ООН подчеркивают, что терроризм и насильственный экстремизм не могут и не должны ассоциироваться с какой бы то ни было религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой. По сообщению Европейского Союза, в контексте пандемии COVID-19 наблюдаются распространение теорий заговоров и попытки во всем обвинить религиозные общины и общины, придерживающиеся определенных убеждений, что порождает волну популяризации религиозной ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию. Зачастую эти явления становятся первыми признаками грядущих насильственных нападений, а также иных видов нарушений прав человека и злоупотреблений. При этом религиозные фигуры играют важнейшую роль в обеспечении гуманитарной помощи и услуг населению, помогая бороться с пандемией во всем мире.ООН отмечает, что государства несут главную ответственность за поощрение и защиту прав человека, включая права лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, в том числе их права свободно исповедовать свою религию или убеждения.Несправедливая дискриминация, насилие и преследования любого человека, особенно, учитывая религию и веру, морально неприемлемы и достойны осуждения. Согласно Конституция РФ (1992), Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. При этом каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Согласно Федеральному закону "О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997), религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии в Российской Федерации не допускается.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
02:52 22.08.2021
 

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии

© Jean-Léon Gérôm/Public Domain"Последняя молитва христианских мучеников"
Последняя молитва христианских мучеников
© Jean-Léon Gérôm/Public Domain
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Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений отмечается ежегодно 22 августа. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 июня 2019 года.
Человеческая история изобилует массой жестоких примеров, когда люди стали заложниками чьих-то убеждений и жертвами религиозной нетерпимости отдельных деятелей. Достаточно вспомнить гонения на христиан в Древнем Риме, оборачивавшиеся массовыми мучительными казнями, жестокость христианских рыцарей по отношению к мусульманам в захваченных городах во время крестовых походов, противостояния между католиками и протестантами и т.д.
Отдельные люди становятся рабами стереотипов, к которым относятся и убеждения различного характера (религиозные, политические, социальные, расовые и другие). Эти предубеждения порождают агрессивное и жестокое поведение к определенным группам на этнической или конфессиональной основе.
Во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году, утверждается, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.
Согласно документу, каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
25 ноября 1981 года Генассамблеей ООН была принята Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, в которой утверждается, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Однако в мире продолжают происходить акты нетерпимости и насилия на основе религии или убеждений в отношении отдельных лиц, в том числе лиц, принадлежащих к религиозным общинам и религиозным меньшинствам.
По мнению ООН, открытое конструктивное и уважительное обсуждение идей и межрелигиозный, межконфессиональный и межкультурный диалог могут играть позитивную роль в борьбе с религиозной ненавистью, подстрекательством и насилием.
Приняв резолюцию о провозглашении Международного дня памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, Генеральная Ассамблея ООН признала важность соблюдения прав человека жертв терроризма и их семей и оказания им надлежащей поддержки и помощи.
Государства-члены ООН выражают глубокое сожаление по поводу всех актов насилия в отношении людей на основе их религии или убеждений, а также любых таких актов, направленных против их домов, предприятий, собственности, школ, культурных центров, а также любых нападений, совершенных в отношении религиозных мест, объектов и святынь и на их территории в нарушение международного права.
В ООН подчеркивают, что терроризм и насильственный экстремизм не могут и не должны ассоциироваться с какой бы то ни было религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой.
По сообщению Европейского Союза, в контексте пандемии COVID-19 наблюдаются распространение теорий заговоров и попытки во всем обвинить религиозные общины и общины, придерживающиеся определенных убеждений, что порождает волну популяризации религиозной ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию. Зачастую эти явления становятся первыми признаками грядущих насильственных нападений, а также иных видов нарушений прав человека и злоупотреблений. При этом религиозные фигуры играют важнейшую роль в обеспечении гуманитарной помощи и услуг населению, помогая бороться с пандемией во всем мире.
ООН отмечает, что государства несут главную ответственность за поощрение и защиту прав человека, включая права лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, в том числе их права свободно исповедовать свою религию или убеждения.
Несправедливая дискриминация, насилие и преследования любого человека, особенно, учитывая религию и веру, морально неприемлемы и достойны осуждения.
Согласно Конституция РФ (1992), Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. При этом каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Согласно Федеральному закону "О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997), религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии в Российской Федерации не допускается.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиМеждународный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
 
 
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