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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/taliby-1746750279.html
Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться
Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться - РИА Новости, 22.08.2021
Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться
Боевики "Талибана"* заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, передает... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:07
2021-08-22T15:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
безопасность
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевики "Талибана"* заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, передает телеканал Al-Arabiya.На видео, распространенном талибами, боевики заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонник Салеха и Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо быть готовыми вступить с ними бой.Ранее лидер бойцов сопротивления заявил, что сопротивление поддерживает контакты с талибами и готово сформировать с ними инклюзивное правительство Афганистана. В свою очередь, талибы попросили посольство РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, безопасность, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
15:07 22.08.2021
 
Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться

Телеканал Al-Arabiya: талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере Масуду четыре часа, чтобы сдаться

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевики "Талибана"* заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, передает телеканал Al-Arabiya.

"Движение "Талибан"* дало Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдать провинцию Панджер. Движение заявило, что оно готово начать захват Панджера, где находятся Масуд и (первый вице-президент Афганистана) Амрулла Салех", - говорится в заявлении телеканала.

На видео, распространенном талибами, боевики заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонник Салеха и Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо быть готовыми вступить с ними бой.
Ранее лидер бойцов сопротивления заявил, что сопротивление поддерживает контакты с талибами и готово сформировать с ними инклюзивное правительство Афганистана. В свою очередь, талибы попросили посольство РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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