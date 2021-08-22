Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться
Телеканал Al-Arabiya: талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере Масуду четыре часа, чтобы сдаться
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевики "Талибана"* заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, передает телеканал Al-Arabiya.
"Движение "Талибан"* дало Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдать провинцию Панджер. Движение заявило, что оно готово начать захват Панджера, где находятся Масуд и (первый вице-президент Афганистана) Амрулла Салех", - говорится в заявлении телеканала.
На видео, распространенном талибами, боевики заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонник Салеха и Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо быть готовыми вступить с ними бой.
Ранее лидер бойцов сопротивления заявил, что сопротивление поддерживает контакты с талибами и готово сформировать с ними инклюзивное правительство Афганистана. В свою очередь, талибы попросили посольство РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.