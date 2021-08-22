https://ria.ru/20210822/taliby-1746750279.html

Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться

Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться - РИА Новости, 22.08.2021

Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться

Боевики "Талибана"* заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, передает... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:07

2021-08-22T15:07

2021-08-22T15:07

захват власти в афганистане талибами

в мире

безопасность

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Боевики "Талибана"* заявили, что дали лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, передает телеканал Al-Arabiya.На видео, распространенном талибами, боевики заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонник Салеха и Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырех часов, либо быть готовыми вступить с ними бой.Ранее лидер бойцов сопротивления заявил, что сопротивление поддерживает контакты с талибами и готово сформировать с ними инклюзивное правительство Афганистана. В свою очередь, талибы попросили посольство РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что движение хочет достичь с ними политического соглашения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В прошлое воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746298666.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, безопасность, талибан, афганистан, панджшер (провинция)