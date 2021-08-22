https://ria.ru/20210822/strizhki-1744380313.html

Мужские стрижки: советы звездного стилиста по выбору образа

Мужские стрижки: советы звездного стилиста по выбору образа - РИА Новости, 22.08.2021

Мужские стрижки: советы звездного стилиста по выбору образа

Выбор мужской стрижки не должен быть по принципу "нравится — не нравится". Как советуют специалисты, важно прежде всего учитывать геометрию лица. Поэтому прийти РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:54

2021-08-22T13:54

2021-08-22T13:54

шоубиз

стиль

сергей лазарев

василий уткин

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Выбор мужской стрижки не должен быть по принципу "нравится — не нравится". Как советуют специалисты, важно прежде всего учитывать геометрию лица. Поэтому прийти к парикмахеру, показать фото понравившейся стрижки и сказать: "Хочу так же" не будет означать, что это на вас будет выглядеть "так же".РИА Новости обратилось к звездному мужскому парикмахеру Антону Смоку. Среди его клиентов Сергей Лазарев, Василий Уткин, Александр Рогов и другие. Мастер на примерах объяснил, каким известным людям идут их стрижки, почему они выбрали именно такие формы и как правильно выбрать прическу. Грубые черты лица: лучший выбор — короткая стрижкаСмок привел в пример Данилу Козловского. С точки зрения парикмахера, актер сделал правильный выбор, когда остановился на удлиненной стрижке."Она максимально аккуратно проработана: очень текстурная. Подходит к его форме лица, квадратной в нижней части. Это не открытие. Козловский всегда выбирал такие стрижки. А вот когда он носил длинные волосы, то это не подчеркивало его индивидуальность", — отметил мастер.Совет парикмахера:Однако это не значит, что мужчины с таким типажом не могут позволить себе длинные стрижки."Нужно учитывать и тип волос. Если они текстурные и пористые, то сами по себе очень легкие и мягкие. Такие локоны можно отпустить, если есть желание, они будут лежать красиво и подойдут такому типу лица, как у Козловского", — пояснил Смок. Круглолицые: внимание на вискиОбладателям круглого и полноватого лица, наоборот, больше пойдет стрижка на длинные волосы. Это также поможет выделить более эффектные черты лица и скроет недостатки. Ярким примером удачной работы Смок назвал шевелюру актера Зака Галифианакиса."У него большое лицо, довольно массивное. Но, к счастью, он имеет плотные текстурные волосы, достаточно мягкие. Он может себе позволить носить длинные стрижки, и это уравновешивает его лицо. Если, например, сбрить волосы с его висков, то овал будет напоминать форму груши. Это прибавит ему комичности. С длинной стрижкой он выглядит очень эпатажно", — сказал стилист. Совет парикмахера:При этом круглолицые парни, которые не хотят носить длинные стрижки, могут ходить и с короткими волосами. Но стоит обратить внимание на важные детали. В качестве примера — Василий Уткин."Его я не представляю с короткими висками. Мы оставляем в этой области около трех сантиметров. Форма короткой стрижки на полном лице должна напоминать трапецию, чтобы уравновесить нижнюю часть лица и верхнюю", — сказал мастер. Совет парикмахера:Выглядеть богато и превратить недостатки в достоинстваИкона троллинга Моргенштерн своим образом еще больше подчеркивает агрессию песен и поведения. Важная деталь — стрижка."У него была стрижка без плавных переходов: много волос наверху и выбритый низ. Что называется, "под горшок". У него ярко прослеживаемые скулы, достаточно тяжелый низ. Агрессивные переходы, точнее, их полное отсутствие, в стрижке еще больше подчеркивают четкую геометрию лица", — подчеркнул Смок. При этом звездный парикмахер отметил, что сегодня Моргенштерн носит совсем другую прическу."Хотя на первый взгляд можно сказать, что у него все та же короткая стрижка. Нет, появились волосы на висках. Хотя в целом образ не изменился. Этот пример показывает, что правильная геометрия любой стрижки не изменит ваш имидж в целом, но поможет обновиться. Главное — пропорции", — отметил Смок. Это, по мнению стилиста, хороший совет для офисных работников со строгим дресс-кодом: можно иметь классическую короткую стрижку, которая при этом будет яркой и индивидуальной.Лайфхаки топ-парикмахера

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль, сергей лазарев, василий уткин, моргенштерн (алишер моргенштерн)