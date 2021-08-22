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МИД оценил переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов
МИД оценил переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов - РИА Новости, 22.08.2021
МИД оценил переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов
Переговоры России и Евросоюза о признании адекватности цифровых ковидных сертификатов идут "ни шатко ни валко", но Москва рассчитывает, что консультации... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T20:14
2021-08-22T20:14
2021-08-22T21:28
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Переговоры России и Евросоюза о признании адекватности цифровых ковидных сертификатов идут "ни шатко ни валко", но Москва рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Минздрав России при поддержке министерства иностранных дел ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Лавров отмечал, что Россия надеется, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса."Ни шатко ни валко (идут переговоры с ЕС - ред.). Тем не менее мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".По его словам, все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, и, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны."Рассчитываем на то, что эти консультации приведут к искомому результату. Считаем, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у нас есть все шансы договориться", - подчеркнул Грушко.Грушко отметил, что Москве не хотелось бы, чтобы в процессе взаимного признания сертификатов присутствовал политический момент, как он виден в истории, связанной с сертификацией самих вакцин, "где фактор политического торможения, к сожалению, играет со стороны ЕС очевидно негативную роль".Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.
https://ria.ru/20210803/sputnik-1744133738.html
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в мире, евросоюз, россия, коронавирус covid-19
20:14 22.08.2021 (обновлено: 21:28 22.08.2021)
МИД оценил переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов
Замглавы МИД Грушко: переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов идут "ни шатко ни валко"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Переговоры России
и Евросоюза
о признании адекватности цифровых ковидных сертификатов идут "ни шатко ни валко", но Москва
рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко
.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Минздрав России при поддержке министерства иностранных дел ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Лавров отмечал, что Россия надеется, что Еврокомиссия
ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.
"Ни шатко ни валко (идут переговоры с ЕС - ред.). Тем не менее мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант"
.
По его словам, все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, и, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны.
"Рассчитываем на то, что эти консультации приведут к искомому результату. Считаем, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у нас есть все шансы договориться", - подчеркнул Грушко.
Грушко отметил, что Москве не хотелось бы, чтобы в процессе взаимного признания сертификатов присутствовал политический момент, как он виден в истории, связанной с сертификацией самих вакцин, "где фактор политического торможения, к сожалению, играет со стороны ЕС очевидно негативную роль".
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер
сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.