https://ria.ru/20210822/sertifikaty-1746773925.html

МИД оценил переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов

МИД оценил переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов - РИА Новости, 22.08.2021

МИД оценил переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов

Переговоры России и Евросоюза о признании адекватности цифровых ковидных сертификатов идут "ни шатко ни валко", но Москва рассчитывает, что консультации... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T20:14

2021-08-22T20:14

2021-08-22T21:28

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Переговоры России и Евросоюза о признании адекватности цифровых ковидных сертификатов идут "ни шатко ни валко", но Москва рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Минздрав России при поддержке министерства иностранных дел ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Лавров отмечал, что Россия надеется, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса."Ни шатко ни валко (идут переговоры с ЕС - ред.). Тем не менее мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".По его словам, все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, и, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны."Рассчитываем на то, что эти консультации приведут к искомому результату. Считаем, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у нас есть все шансы договориться", - подчеркнул Грушко.Грушко отметил, что Москве не хотелось бы, чтобы в процессе взаимного признания сертификатов присутствовал политический момент, как он виден в истории, связанной с сертификацией самих вакцин, "где фактор политического торможения, к сожалению, играет со стороны ЕС очевидно негативную роль".Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.

https://ria.ru/20210803/sputnik-1744133738.html

https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikat-1744160598.html

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в мире, евросоюз, россия, коронавирус covid-19