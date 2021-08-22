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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/rozhdenie-1746754955.html
Бежавшая из Афганистана женщина родила на борту самолета ВВС США
Бежавшая из Афганистана женщина родила на борту самолета ВВС США - РИА Новости, 22.08.2021
Бежавшая из Афганистана женщина родила на борту самолета ВВС США
Эвакуируемая из Афганистана женщина, у которой начались схватки на борту эвакуационного рейса ВВС США, родила девочку по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:10
2021-08-22T16:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
общество
безопасность
сша
узбекистан
ввс сша
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Эвакуируемая из Афганистана женщина, у которой начались схватки на борту эвакуационного рейса ВВС США, родила девочку по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает авиационное командование воздушных перебросок (AMC) США."Вспомогательный медицинский персонал 86-й группы медицинского обслуживания помогает матери из Афганистана и ее семье у самолета ВВС США... спустя мгновения после того, как она родила ребенка на борту воздушного судна по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в Германии", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте AMC.Отмечается, что во время полета у роженицы начались осложнения, и командир самолета принял решение снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха на борту, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.Как сообщает AMC, девочка и мать были доставлены в ближайшее медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.В субботу пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения сообщила, что другая гражданка Афганистана, прибывшая в Ташкент в числе эвакуируемых, родила в столице Узбекистана сына. Сейчас мать и ребенок находятся в одном из городских роддомов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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в мире, общество, безопасность, сша, узбекистан, ввс сша
16:10 22.08.2021
 
Бежавшая из Афганистана женщина родила на борту самолета ВВС США

АМС: бежавшая из Афганистана женщина родила девочку на борту самолета ВВС США

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкАмериканский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, доставивший партию из 50 аппаратов ИВЛ из США, в аэропорту Внуково
Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, доставивший партию из 50 аппаратов ИВЛ из США, в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Эвакуируемая из Афганистана женщина, у которой начались схватки на борту эвакуационного рейса ВВС США, родила девочку по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает авиационное командование воздушных перебросок (AMC) США.
"Вспомогательный медицинский персонал 86-й группы медицинского обслуживания помогает матери из Афганистана и ее семье у самолета ВВС США... спустя мгновения после того, как она родила ребенка на борту воздушного судна по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в Германии", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте AMC.
Отмечается, что во время полета у роженицы начались осложнения, и командир самолета принял решение снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха на борту, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.
Как сообщает AMC, девочка и мать были доставлены в ближайшее медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.
В субботу пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения сообщила, что другая гражданка Афганистана, прибывшая в Ташкент в числе эвакуируемых, родила в столице Узбекистана сына. Сейчас мать и ребенок находятся в одном из городских роддомов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреОбществоБезопасностьСШАУзбекистанВВС США
 
 
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