Бежавшая из Афганистана женщина родила на борту самолета ВВС США
АМС: бежавшая из Афганистана женщина родила девочку на борту самолета ВВС США
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкАмериканский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, доставивший партию из 50 аппаратов ИВЛ из США, в аэропорту Внуково
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Эвакуируемая из Афганистана женщина, у которой начались схватки на борту эвакуационного рейса ВВС США, родила девочку по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает авиационное командование воздушных перебросок (AMC) США.
"Вспомогательный медицинский персонал 86-й группы медицинского обслуживания помогает матери из Афганистана и ее семье у самолета ВВС США... спустя мгновения после того, как она родила ребенка на борту воздушного судна по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в Германии", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте AMC.
Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021
Отмечается, что во время полета у роженицы начались осложнения, и командир самолета принял решение снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха на борту, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.
Как сообщает AMC, девочка и мать были доставлены в ближайшее медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.
В субботу пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения сообщила, что другая гражданка Афганистана, прибывшая в Ташкент в числе эвакуируемых, родила в столице Узбекистана сына. Сейчас мать и ребенок находятся в одном из городских роддомов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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