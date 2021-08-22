https://ria.ru/20210822/rozhdenie-1746754955.html

Бежавшая из Афганистана женщина родила на борту самолета ВВС США

Бежавшая из Афганистана женщина родила на борту самолета ВВС США - РИА Новости, 22.08.2021

Бежавшая из Афганистана женщина родила на борту самолета ВВС США

Эвакуируемая из Афганистана женщина, у которой начались схватки на борту эвакуационного рейса ВВС США, родила девочку по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:10

2021-08-22T16:10

2021-08-22T16:10

захват власти в афганистане талибами

в мире

общество

безопасность

сша

узбекистан

ввс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75cc10ac8e7e6e47c341da0fdd4eaef6.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Эвакуируемая из Афганистана женщина, у которой начались схватки на борту эвакуационного рейса ВВС США, родила девочку по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает авиационное командование воздушных перебросок (AMC) США."Вспомогательный медицинский персонал 86-й группы медицинского обслуживания помогает матери из Афганистана и ее семье у самолета ВВС США... спустя мгновения после того, как она родила ребенка на борту воздушного судна по приземлении на авиабазе "Рамштайн" в Германии", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте AMC.Отмечается, что во время полета у роженицы начались осложнения, и командир самолета принял решение снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха на борту, что помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.Как сообщает AMC, девочка и мать были доставлены в ближайшее медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.В субботу пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения сообщила, что другая гражданка Афганистана, прибывшая в Ташкент в числе эвакуируемых, родила в столице Узбекистана сына. Сейчас мать и ребенок находятся в одном из городских роддомов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html

сша

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, безопасность, сша, узбекистан, ввс сша