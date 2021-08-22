00:22 22.08.2021 (обновлено: 07:40 22.08.2021)
Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники
Гендиректор Сергей Чемезов: Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха покажут на форуме "Армия-2021" более 50 различных новинок, заявил накануне открытия выставки гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
Мероприятие пройдёт в период с 22 по 28 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В форуме принимают все основные оборонные холдинги Ростеха: ОАК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", УВЗ, "Техмаш", ЦНИИТОЧМАШ, ОДК, КРЭТ, "Технодинамика", "Росэлектроника", "Швабе" и "Автоматика".
"В этом году они (компании Ростеха – ред.) продемонстрируют свыше 1000 экспонатов, в том числе более 50 образцов будут представлены впервые. В рамках форума запланирован целый ряд переговоров, публичных презентаций и мероприятий деловой программы, а "Рособоронэкспорт" намерен подписать на выставке более 10 контрактов на поставки российских вооружений в зарубежные страны", - сказал Чемезов.
Одной из главных премьер станет экспортный вариант автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки "Пенициллин". Эта техника способна по звуку определять огневые позиции вражеских батарей и координировать огонь своих орудий.
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Холдинг "Высокоточные комплексы" представит планшет для управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР". Он будет устанавливаться на бронеавтомобиль и позволит управлять орудиями, оснащенными автоматизированными средствами наведения и огнем. Кроме того, с помощью планшета можно будет наводить управляемые снаряды "Краснополь-М2" и "Китолов-2М". Также выполнено полное спряжение изделия с беспилотниками, благодаря чему возможно в режиме реального времени наблюдать ситуацию на поле боя.
В свою очередь "Вертолеты России" представят беспилотник БАС-200, который может использоваться для решения различных задач: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.
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