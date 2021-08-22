https://ria.ru/20210822/rostekh-1746714269.html

Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники

Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники - РИА Новости, 22.08.2021

Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники

Оборонные предприятия Ростеха покажут на форуме "Армия-2021" более 50 различных новинок, заявил накануне открытия выставки гендиректор госкорпорации Сергей... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T00:22

2021-08-22T00:22

2021-08-22T07:40

новое оружие россии

безопасность

армия

кубинка

москва

сергей чемезов

уралвагонзавод

як-130

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха покажут на форуме "Армия-2021" более 50 различных новинок, заявил накануне открытия выставки гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.Мероприятие пройдёт в период с 22 по 28 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В форуме принимают все основные оборонные холдинги Ростеха: ОАК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", УВЗ, "Техмаш", ЦНИИТОЧМАШ, ОДК, КРЭТ, "Технодинамика", "Росэлектроника", "Швабе" и "Автоматика".Одной из главных премьер станет экспортный вариант автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки "Пенициллин". Эта техника способна по звуку определять огневые позиции вражеских батарей и координировать огонь своих орудий.Холдинг "Высокоточные комплексы" представит планшет для управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР". Он будет устанавливаться на бронеавтомобиль и позволит управлять орудиями, оснащенными автоматизированными средствами наведения и огнем. Кроме того, с помощью планшета можно будет наводить управляемые снаряды "Краснополь-М2" и "Китолов-2М". Также выполнено полное спряжение изделия с беспилотниками, благодаря чему возможно в режиме реального времени наблюдать ситуацию на поле боя.В свою очередь "Вертолеты России" представят беспилотник БАС-200, который может использоваться для решения различных задач: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.

https://ria.ru/20210820/letchitsa-1746581234.html

кубинка

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, кубинка, москва, сергей чемезов, уралвагонзавод, як-130, российская электроника, объединенная двигателестроительная корпорация, форум "армия — 2021"