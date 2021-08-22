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Новое оружие России
https://ria.ru/20210822/rostekh-1746714269.html
Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники
Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники - РИА Новости, 22.08.2021
Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники
Оборонные предприятия Ростеха покажут на форуме "Армия-2021" более 50 различных новинок, заявил накануне открытия выставки гендиректор госкорпорации Сергей... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T00:22
2021-08-22T07:40
новое оружие россии
безопасность
армия
кубинка
москва
сергей чемезов
уралвагонзавод
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха покажут на форуме "Армия-2021" более 50 различных новинок, заявил накануне открытия выставки гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.Мероприятие пройдёт в период с 22 по 28 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В форуме принимают все основные оборонные холдинги Ростеха: ОАК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", УВЗ, "Техмаш", ЦНИИТОЧМАШ, ОДК, КРЭТ, "Технодинамика", "Росэлектроника", "Швабе" и "Автоматика".Одной из главных премьер станет экспортный вариант автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки "Пенициллин". Эта техника способна по звуку определять огневые позиции вражеских батарей и координировать огонь своих орудий.Холдинг "Высокоточные комплексы" представит планшет для управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР". Он будет устанавливаться на бронеавтомобиль и позволит управлять орудиями, оснащенными автоматизированными средствами наведения и огнем. Кроме того, с помощью планшета можно будет наводить управляемые снаряды "Краснополь-М2" и "Китолов-2М". Также выполнено полное спряжение изделия с беспилотниками, благодаря чему возможно в режиме реального времени наблюдать ситуацию на поле боя.В свою очередь "Вертолеты России" представят беспилотник БАС-200, который может использоваться для решения различных задач: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.
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безопасность, армия, кубинка, москва, сергей чемезов, уралвагонзавод, як-130, российская электроника, объединенная двигателестроительная корпорация, форум "армия — 2021"
00:22 22.08.2021 (обновлено: 07:40 22.08.2021)
 
Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники

Гендиректор Сергей Чемезов: Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха покажут на форуме "Армия-2021" более 50 различных новинок, заявил накануне открытия выставки гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
Мероприятие пройдёт в период с 22 по 28 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В форуме принимают все основные оборонные холдинги Ростеха: ОАК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", УВЗ, "Техмаш", ЦНИИТОЧМАШ, ОДК, КРЭТ, "Технодинамика", "Росэлектроника", "Швабе" и "Автоматика".
"В этом году они (компании Ростеха – ред.) продемонстрируют свыше 1000 экспонатов, в том числе более 50 образцов будут представлены впервые. В рамках форума запланирован целый ряд переговоров, публичных презентаций и мероприятий деловой программы, а "Рособоронэкспорт" намерен подписать на выставке более 10 контрактов на поставки российских вооружений в зарубежные страны", - сказал Чемезов.
Одной из главных премьер станет экспортный вариант автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки "Пенициллин". Эта техника способна по звуку определять огневые позиции вражеских батарей и координировать огонь своих орудий.
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В свою очередь "Вертолеты России" представят беспилотник БАС-200, который может использоваться для решения различных задач: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.
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Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияКубинкаМоскваСергей ЧемезовУралвагонзаводЯк-130Российская электроникаОбъединенная двигателестроительная корпорацияФорум "Армия — 2021"
 
 
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