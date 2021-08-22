https://ria.ru/20210822/putin-1746743882.html

Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика

Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика - РИА Новости, 22.08.2021

Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика

Президент России Владимир Путин согласился с предложением учредить в РФ День поисковика, эта инициатива будет обсуждаться по окончании избирательной кампании,... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:54

2021-08-22T13:54

2021-08-22T14:17

владимир путин

сергей лавров

общество

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением учредить в РФ День поисковика, эта инициатива будет обсуждаться по окончании избирательной кампании, заявил российский лидер.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с инициативой учреждения Дня поисковика. По мнению сопредседателя ОНФ Елены Цунаевой, он может быть учрежден в России 13 марта, поскольку в этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный слет поисковых отрядов. Альтернативную дату празднования Дня поисковика предложили в "Волонтерской роте боевого братства" - 22 сентября, когда произошло сражение при Рымнике.Путин также отметил усилия МИД РФ в работе по сохранению исторической правды, особенно в отношении событий Второй мировой войны."Вне всяких сомнений, мы будем всячески поддерживать тех, кто на на общественном уровне, на уровне общественных организаций проводит эту работу", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210727/prazdnik-1743120205.html

россия

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владимир путин, сергей лавров, общество, россия