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Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика - РИА Новости, 22.08.2021
Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
Президент России Владимир Путин согласился с предложением учредить в РФ День поисковика, эта инициатива будет обсуждаться по окончании избирательной кампании,... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:54
2021-08-22T14:17
владимир путин
сергей лавров
общество
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением учредить в РФ День поисковика, эта инициатива будет обсуждаться по окончании избирательной кампании, заявил российский лидер.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с инициативой учреждения Дня поисковика. По мнению сопредседателя ОНФ Елены Цунаевой, он может быть учрежден в России 13 марта, поскольку в этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный слет поисковых отрядов. Альтернативную дату празднования Дня поисковика предложили в "Волонтерской роте боевого братства" - 22 сентября, когда произошло сражение при Рымнике.Путин также отметил усилия МИД РФ в работе по сохранению исторической правды, особенно в отношении событий Второй мировой войны."Вне всяких сомнений, мы будем всячески поддерживать тех, кто на на общественном уровне, на уровне общественных организаций проводит эту работу", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, сергей лавров, общество, россия
13:54 22.08.2021 (обновлено: 14:17 22.08.2021)
 
Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика

Президент России Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУчастники Поискового движения России
Участники Поискового движения России - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением учредить в РФ День поисковика, эта инициатива будет обсуждаться по окончании избирательной кампании, заявил российский лидер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с инициативой учреждения Дня поисковика. По мнению сопредседателя ОНФ Елены Цунаевой, он может быть учрежден в России 13 марта, поскольку в этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный слет поисковых отрядов. Альтернативную дату празднования Дня поисковика предложили в "Волонтерской роте боевого братства" - 22 сентября, когда произошло сражение при Рымнике.
"День поисковика думаю, что востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем, обсудим. Как только предвыборная работа закончится, будет сформирован парламент, так и сделаем", - сказал президент на встрече с представителями "Единой России".
Путин также отметил усилия МИД РФ в работе по сохранению исторической правды, особенно в отношении событий Второй мировой войны.
"Вне всяких сомнений, мы будем всячески поддерживать тех, кто на на общественном уровне, на уровне общественных организаций проводит эту работу", - подчеркнул Путин.
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