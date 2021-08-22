https://ria.ru/20210822/putin-1746740831.html

Путин на встрече с ЕР призвал сверить часы перед выборами

Путин на встрече с ЕР призвал сверить часы перед выборами - РИА Новости, 22.08.2021

Путин на встрече с ЕР призвал сверить часы перед выборами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что программа партии - это живой документ. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:21

2021-08-22T13:21

2021-08-22T13:21

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что программа партии - это живой документ."Но собрались мы с вами сегодня не только в этой связи, а главным образом для того, чтобы поговорить о том, как идет подготовка к съезду партии "Единая Россия". Мы помним, о чем говорили в июне, и вот теперь на этом этапе, особенно в связи с предстоящими выборами, очень важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", - сказал глава государства.Президент отметил, что "программа партии - это важный, такой основополагающий документ, но это живой документ". Он добавил, что программа должна реагировать на то, что происходит в стране и в мире, так как жизнь развивается достаточно быстро и ставит новые задачи.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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2021

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политика, владимир путин, единая россия, россия