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Путин на встрече с ЕР призвал сверить часы перед выборами
Путин на встрече с ЕР призвал сверить часы перед выборами - РИА Новости, 22.08.2021
Путин на встрече с ЕР призвал сверить часы перед выборами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что программа партии - это живой документ. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:21
2021-08-22T13:21
политика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что программа партии - это живой документ."Но собрались мы с вами сегодня не только в этой связи, а главным образом для того, чтобы поговорить о том, как идет подготовка к съезду партии "Единая Россия". Мы помним, о чем говорили в июне, и вот теперь на этом этапе, особенно в связи с предстоящими выборами, очень важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", - сказал глава государства.Президент отметил, что "программа партии - это важный, такой основополагающий документ, но это живой документ". Он добавил, что программа должна реагировать на то, что происходит в стране и в мире, так как жизнь развивается достаточно быстро и ставит новые задачи.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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политика, владимир путин, единая россия, россия
13:21 22.08.2021
 
Путин на встрече с ЕР призвал сверить часы перед выборами

Президент Путин на встрече с членами "Единой России" призвал сверить часы перед выборами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что программа партии - это живой документ.
"Но собрались мы с вами сегодня не только в этой связи, а главным образом для того, чтобы поговорить о том, как идет подготовка к съезду партии "Единая Россия". Мы помним, о чем говорили в июне, и вот теперь на этом этапе, особенно в связи с предстоящими выборами, очень важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", - сказал глава государства.
Президент отметил, что "программа партии - это важный, такой основополагающий документ, но это живой документ". Он добавил, что программа должна реагировать на то, что происходит в стране и в мире, так как жизнь развивается достаточно быстро и ставит новые задачи.
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