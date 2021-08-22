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Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров
Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров - РИА Новости, 22.08.2021
Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров
Площадь пожара рядом с базами отдыха под Первоуральском в Свердловской области возросла до 240 гектаров, заявили в региональном департаменте информационной... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T21:12
2021-08-22T21:53
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Площадь пожара рядом с базами отдыха под Первоуральском в Свердловской области возросла до 240 гектаров, заявили в региональном департаменте информационной политики.Для эвакуации персонала и постояльцев баз отдыха "Зеленый мыс" и "Остров" администрация Первоуральска предоставила автобус.Кроме того, вокруг садового товарищества "Мирный" проложили минерализованную полосу, там работают около ста спасателей и два десятка единиц техники.Как заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, одна из причин лесных пожаров — аномальная жара. Накануне столбик термометра поднялся до рекордных для 21 августа 35 градусов.По данным на утро воскресенья, в регионе действовал 21 природный пожар, 15 возгораний локализовали. За сутки ликвидировали шесть пожаров.В тушении участвуют 263 человека и 75 единиц техники.В области действует особый противопожарный режим, разводить открытый огонь в лесу запрещено.
https://ria.ru/20210811/pozhar-1745391266.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:12 22.08.2021 (обновлено: 21:53 22.08.2021)
 
Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров

Площадь природного пожара около баз отдыха в Свердловской области возросла до 240 гектаров

© Fotolia / FarmerПожарные машины на парковке
Пожарные машины на парковке - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Fotolia / Farmer
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Площадь пожара рядом с базами отдыха под Первоуральском в Свердловской области возросла до 240 гектаров, заявили в региональном департаменте информационной политики.
"В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны", — говорится в сообщении.
Для эвакуации персонала и постояльцев баз отдыха "Зеленый мыс" и "Остров" администрация Первоуральска предоставила автобус.
Кроме того, вокруг садового товарищества "Мирный" проложили минерализованную полосу, там работают около ста спасателей и два десятка единиц техники.
Лесные пожары в Якутии
11 августа, 21:00Инфографика
Лесные пожары в Якутии
Как заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, одна из причин лесных пожаров — аномальная жара. Накануне столбик термометра поднялся до рекордных для 21 августа 35 градусов.
По данным на утро воскресенья, в регионе действовал 21 природный пожар, 15 возгораний локализовали. За сутки ликвидировали шесть пожаров.
В тушении участвуют 263 человека и 75 единиц техники.
В области действует особый противопожарный режим, разводить открытый огонь в лесу запрещено.
Лесной пожар в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 23:50
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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