https://ria.ru/20210822/pozhar-1746778030.html

Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров

Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров - РИА Новости, 22.08.2021

Площадь пожара в Свердловской области возросла до 240 гектаров

Площадь пожара рядом с базами отдыха под Первоуральском в Свердловской области возросла до 240 гектаров, заявили в региональном департаменте информационной... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T21:12

2021-08-22T21:12

2021-08-22T21:53

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Площадь пожара рядом с базами отдыха под Первоуральском в Свердловской области возросла до 240 гектаров, заявили в региональном департаменте информационной политики.Для эвакуации персонала и постояльцев баз отдыха "Зеленый мыс" и "Остров" администрация Первоуральска предоставила автобус.Кроме того, вокруг садового товарищества "Мирный" проложили минерализованную полосу, там работают около ста спасателей и два десятка единиц техники.Как заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, одна из причин лесных пожаров — аномальная жара. Накануне столбик термометра поднялся до рекордных для 21 августа 35 градусов.По данным на утро воскресенья, в регионе действовал 21 природный пожар, 15 возгораний локализовали. За сутки ликвидировали шесть пожаров.В тушении участвуют 263 человека и 75 единиц техники.В области действует особый противопожарный режим, разводить открытый огонь в лесу запрещено.

https://ria.ru/20210811/pozhar-1745391266.html

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html

свердловская область

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2021

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)