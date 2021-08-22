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В Мытищах загорелся торговый центр

В Мытищах загорелся торговый центр - РИА Новости, 22.08.2021

В Мытищах загорелся торговый центр

В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр 4DAILY, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:59

2021-08-22T16:59

2021-08-22T23:15

происшествия

мытищи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр 4DAILY, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.На видео, появившихся в Сети, видно, как над ТЦ поднимаются клубы дыма.По данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Мира, 32/2, поступило в 16:16. В 16:59 пожар удалось локализовать, в 17:01 открытое горение ликвидировали. На месте работает 71 человек и 21 единица техники.Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре 4DAILY в подмосковных Мытищах, позже сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.59 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров, в 17.01 - открытое горение было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в ТЦ в Мытищах В подмосковных Мытищах пожар в торговом центре 4DAILY, на место направлены силы МЧС, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2021-08-22T16:59 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мытищи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео