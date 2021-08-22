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В Мытищах загорелся торговый центр
В Мытищах загорелся торговый центр - РИА Новости, 22.08.2021
В Мытищах загорелся торговый центр
В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр 4DAILY, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:59
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происшествия
мытищи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр 4DAILY, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.На видео, появившихся в Сети, видно, как над ТЦ поднимаются клубы дыма.По данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Мира, 32/2, поступило в 16:16. В 16:59 пожар удалось локализовать, в 17:01 открытое горение ликвидировали. На месте работает 71 человек и 21 единица техники.Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре 4DAILY в подмосковных Мытищах, позже сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 16.59 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров, в 17.01 - открытое горение было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места пожара в ТЦ в Мытищах
В подмосковных Мытищах пожар в торговом центре 4DAILY, на место направлены силы МЧС, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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происшествия, мытищи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
В Мытищах загорелся торговый центр
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр 4DAILY, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
2021-08-22T16:59
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16:59 22.08.2021 (обновлено: 23:15 22.08.2021)
 
В Мытищах загорелся торговый центр

Экстренные службы: торговый центр 4DAILY загорелся в Мытищах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В подмосковных Мытищах загорелся торговый центр 4DAILY, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
На видео, появившихся в Сети, видно, как над ТЦ поднимаются клубы дыма.
По данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Мира, 32/2, поступило в 16:16. В 16:59 пожар удалось локализовать, в 17:01 открытое горение ликвидировали. На месте работает 71 человек и 21 единица техники.
Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре 4DAILY в подмосковных Мытищах, позже сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 16.59 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров, в 17.01 - открытое горение было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМытищиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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