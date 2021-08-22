https://ria.ru/20210822/navodnenie-1746784957.html
В Теннесси более 20 человек погибли из-за наводнения
В Теннесси более 20 человек погибли из-за наводнения - РИА Новости, 23.08.2021
В Теннесси более 20 человек погибли из-за наводнения
По меньшей мере 21 человек погиб и свыше 50 числятся пропавшими без вести в результате наводнения, начавшегося в субботу в штате Теннесси на востоке США,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-22T23:54
2021-08-22T23:54
2021-08-23T00:17
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб и свыше 50 числятся пропавшими без вести в результате наводнения, начавшегося в субботу в штате Теннесси на востоке США, сообщает местный телеканал WKRN со ссылкой на власти.Ранее канал сообщал о 17 погибших, пропавшими числились не менее 42 человек.По данным службы по чрезвычайным ситуациями округа Хамфрис, теперь власти считают, что без вести пропал 51 человек. Специалисты продолжают поисково-спасательные операции.Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации выразил соболезнования семьям в связи с наводнением. Также он заявил, что администрация готова предложить любую помощь, которая необходима местным сообществам "в этот ужасный момент".Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с пятницы, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.
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в мире, теннесси, наводнение, сша, джо байден
23:54 22.08.2021 (обновлено: 00:17 23.08.2021)
В Теннесси более 20 человек погибли из-за наводнения
Из-за наводнения в американском штате Теннесси погиб 21 человек, еще 50 пропали без вести