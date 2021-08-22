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СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной
СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной - РИА Новости, 22.08.2021
СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной
Человек, который назвал себя россиянином и заявил, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, был одет в спортивную одежду и кроссовки, имел при себе рюкзак и... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T06:45
2021-08-22T09:47
в мире
токио
япония
южно-курильский городской округ
россия
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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Человек, который назвал себя россиянином и заявил, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, был одет в спортивную одежду и кроссовки, имел при себе рюкзак и выглядел сухим, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на местного жителя поселка Накасибэцу, где и был впервые замечен неизвестный.По данным издания, пожилой мужчина рассказал, что вечером 19 августа он увидел иностранца, бродящего рядом с полицейским участком, и решил, что это выглядит несколько подозрительным. Когда же мужчина обратился к неизвестному, тот ответил на японском языке: "нет паспорта", "Кунашир", "приплыл".В свою очередь, газета "Майнити" уточняет, что помимо рюкзака, у него с плеча свисал небольшой кулек, а также были шляпа, очки в золотой оправе и маска.Ранее японское агентство Киодо сообщило, что гражданин России приплыл с острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политического убежища. Как ранее сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Южно-Курильского городского округа, мужчина, самостоятельно приплывший в Японию с Курильского острова Кунашир в поисках убежища, родом из Удмуртии и жил на острове три года. По его словам, мужчина вышел в море еще 17 августа, и через два дня был задержан японскими пограничниками. Между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо примерно 20 километров.В генеральном консульство РФ в Саппоро РИА Новости уточнили, что в настоящее время сотрудники иммиграционной службы устанавливают личность и гражданство иностранца.В свою очередь, газета "Хоккайдо синбун" со ссылкой на информированные источники в японских властях пишет, что мужчине 38 лет и у него российское водительское удостоверение.Кроме этого, по данным японских СМИ, стало известно, что мужчина просил убежища в Японии, хотя ранее сообщалось, что он намерен просить убежища в третьей стране.
https://ria.ru/20210822/rossiyanin-1746718602.html
https://ria.ru/20210821/yaponiya-1746666947.html
токио
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в мире, токио, япония, южно-курильский городской округ, россия
06:45 22.08.2021 (обновлено: 09:47 22.08.2021)
 
СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной

"Иомиури": приплывший на Хоккайдо мужчина был одет в спортивную одежду и выглядел сухим

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Flickr / MShades
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Человек, который назвал себя россиянином и заявил, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, был одет в спортивную одежду и кроссовки, имел при себе рюкзак и выглядел сухим, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на местного жителя поселка Накасибэцу, где и был впервые замечен неизвестный.
По данным издания, пожилой мужчина рассказал, что вечером 19 августа он увидел иностранца, бродящего рядом с полицейским участком, и решил, что это выглядит несколько подозрительным. Когда же мужчина обратился к неизвестному, тот ответил на японском языке: "нет паспорта", "Кунашир", "приплыл".
В свою очередь, газета "Майнити" уточняет, что помимо рюкзака, у него с плеча свисал небольшой кулек, а также были шляпа, очки в золотой оправе и маска.
Ранее японское агентство Киодо сообщило, что гражданин России приплыл с острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политического убежища. Как ранее сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Южно-Курильского городского округа, мужчина, самостоятельно приплывший в Японию с Курильского острова Кунашир в поисках убежища, родом из Удмуртии и жил на острове три года. По его словам, мужчина вышел в море еще 17 августа, и через два дня был задержан японскими пограничниками. Между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо примерно 20 километров.
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
04:50
Власти Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины
В генеральном консульство РФ в Саппоро РИА Новости уточнили, что в настоящее время сотрудники иммиграционной службы устанавливают личность и гражданство иностранца.
В свою очередь, газета "Хоккайдо синбун" со ссылкой на информированные источники в японских властях пишет, что мужчине 38 лет и у него российское водительское удостоверение.
Кроме этого, по данным японских СМИ, стало известно, что мужчина просил убежища в Японии, хотя ранее сообщалось, что он намерен просить убежища в третьей стране.
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 12:39
Генконсул в Японии прокомментировал данные о попросившем убежище россиянине
 
В миреТокиоЯпонияЮжно-Курильский городской округРоссия
 
 
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