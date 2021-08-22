https://ria.ru/20210822/moshenniki-1746714990.html
Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников - РИА Новости, 22.08.2021
Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
Чтобы защититься от телефонных мошенников, нужно помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью радио... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T04:10
2021-08-22T04:10
2021-08-22T10:22
общество
технологии
мошенничество
россия
александр федорович
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Чтобы защититься от телефонных мошенников, нужно помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью радио Sputnik объяснил, как можно было бы поступить, чтобы в нужный момент не растеряться.Несмотря на многочисленные предупреждения, многие люди идут на поводу у жуликов и называют им по телефону номера своих банковских карт, CVV-коды и прочие данные. По мнению эксперта, это происходит потому, что умелые мошенники с помощью искусно выстроенного разговора вынуждают потенциальную жертву на время забыть о правилах безопасности.А пока таких предупреждений на банковских картах нет, их можно сделать самостоятельно, например наклеив стикер с соответствующей надписью. Такой прием поможет людям, особенно пожилым, вовремя вспомнить об осторожности.Федорович также высказал мнение, что следовало бы запретить сотрудникам банков звонить возрастным клиентам. Тогда люди будут знать: из финансовых учреждений им звонить не могут, а если звонящий говорит, что он из банка, то это жулик.По его словам, люди после достижения определенного возраста очень плохо ориентируются в современных средствах связи, они всегда будут уязвимы для злоумышленников, использующих интернет и телефон. Поэтому, уверен психолог, мошенников нужно лишить возможности обманывать пожилых.
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общество, технологии, мошенничество, россия, александр федорович
04:10 22.08.2021 (обновлено: 10:22 22.08.2021)
Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
Психолог Федорович: защитить от телефонных мошенников помогут предупреждения на банковских картах
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Чтобы защититься от телефонных мошенников, нужно помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в интервью радио Sputnik
объяснил, как можно было бы поступить, чтобы в нужный момент не растеряться.
Несмотря на многочисленные предупреждения, многие люди идут на поводу у жуликов и называют им по телефону номера своих банковских карт, CVV-коды и прочие данные. По мнению эксперта, это происходит потому, что умелые мошенники с помощью искусно выстроенного разговора вынуждают потенциальную жертву на время забыть о правилах безопасности.
"По защите от банковских мошенников я бы предложил при выпуске карт писать на них большими буквами: "Не называйте никому номер карты и особенно вот этот код". Если человек возьмет карточку, а там это будет написано, то он задумается", — сказал Федорович.
А пока таких предупреждений на банковских картах нет, их можно сделать самостоятельно, например наклеив стикер с соответствующей надписью. Такой прием поможет людям, особенно пожилым, вовремя вспомнить об осторожности.
Федорович также высказал мнение, что следовало бы запретить сотрудникам банков звонить возрастным клиентам. Тогда люди будут знать: из финансовых учреждений им звонить не могут, а если звонящий говорит, что он из банка, то это жулик.
"Из банков не должны звонить пожилым людям, они должны сами идти в банк и там разговаривать. Вот тогда пожилые люди будут защищены. Пока этого нет", — отметил психолог.
По его словам, люди после достижения определенного возраста очень плохо ориентируются в современных средствах связи, они всегда будут уязвимы для злоумышленников, использующих интернет и телефон. Поэтому, уверен психолог, мошенников нужно лишить возможности обманывать пожилых.