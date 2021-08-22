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ЛНР зафиксировала украинский комплекс РЭБ у поселка Счастье
ЛНР зафиксировала украинский комплекс РЭБ у поселка Счастье - РИА Новости, 22.08.2021
ЛНР зафиксировала украинский комплекс РЭБ у поселка Счастье
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:04
2021-08-22T12:04
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений со стороны... (ВС Украины – ред.) противник применил станцию РЭБ "Буковель-АД"… с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации БПЛА", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что работа станции зафиксирована в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.Также народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков на окраине участка отвода сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе."В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ обнаружено размещение одного бронетранспортера на северном крае участка разведения", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт по перемирию в Донбассе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210810/zakhoroneniya-1745174828.html
https://ria.ru/20210817/obvinenie-1746147744.html
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киев
луганская народная республика
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
12:04 22.08.2021
 
ЛНР зафиксировала украинский комплекс РЭБ у поселка Счастье

Народная милиция ЛНР зафиксировала работу украинский комплекс РЭБ у населенного поселка Счастье

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
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"С целью недопущения фиксации нарушений со стороны... (ВС Украины – ред.) противник применил станцию РЭБ "Буковель-АД"… с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации БПЛА", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что работа станции зафиксирована в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.
Также народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что зафиксировала бронетехнику украинских силовиков на окраине участка отвода сил у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе.
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"В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ обнаружено размещение одного бронетранспортера на северном крае участка разведения", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт по перемирию в Донбассе.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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