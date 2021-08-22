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Умерла княгиня Лихтенштейна Мария
Умерла княгиня Лихтенштейна Мария - РИА Новости, 22.08.2021
Умерла княгиня Лихтенштейна Мария
Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T09:02
2021-08-22T09:02
2021-08-22T12:35
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении княжеского дома.Сообщается, что княгиня умерла в окружении семьи в субботу. Согласно заявлению, состояние ее здоровья "неуклонно ухудшалось" после инсульта, перенесенного в среду.Княгиня Мария родилась в 1940 году в графской семье в Праге, которая в то время входила в протекторат Богемии и Моравии. Она вышла замуж за Ханса-Адама II в 1967 году, у них родилось четверо детей.
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в мире, общество, прага, лихтенштейн
09:02 22.08.2021 (обновлено: 12:35 22.08.2021)
Умерла княгиня Лихтенштейна Мария
Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II княгиня Мария скончалась в возрасте 81 года