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Умерла княгиня Лихтенштейна Мария

Умерла княгиня Лихтенштейна Мария - РИА Новости, 22.08.2021

Умерла княгиня Лихтенштейна Мария

Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T09:02

2021-08-22T09:02

2021-08-22T12:35

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении княжеского дома.Сообщается, что княгиня умерла в окружении семьи в субботу. Согласно заявлению, состояние ее здоровья "неуклонно ухудшалось" после инсульта, перенесенного в среду.Княгиня Мария родилась в 1940 году в графской семье в Праге, которая в то время входила в протекторат Богемии и Моравии. Она вышла замуж за Ханса-Адама II в 1967 году, у них родилось четверо детей.

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лихтенштейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, прага, лихтенштейн