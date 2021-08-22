https://ria.ru/20210822/lavrov-1746743078.html
Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем - РИА Новости, 22.08.2021
Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Начаты контакты представителей движения "Талибан"* с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:43
2021-08-22T13:43
2021-08-22T14:27
афганистан
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безопасность
талибан
хамид карзай
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Начаты контакты представителей движения "Талибан"* с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, Россия действует по вопросам Афганистана в соответствии с указанием президента РФ."Оценки наши вы изложили позавчера в Кремле на пресс-конференции с (канцлером ФРГ - ред.) Ангелой Меркель. Пока мы видим, что те заявления, которые талибы делают и об окончании боевых действий, и об амнистии всех тех, кто вовлечен был в это противостояние, и о необходимости общенационального диалога для формирования таких коалиционных инклюзивных органов власти, - пока все это выдерживается", - сказал Лавров на встрече президента России Владимира Путина с членами партии "Единая Россия"."В частности, вчера уже начаты были контакты с бывшим президентом Карзаем, с руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой и даже вот там на севере в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам, даже вот первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты были. Для нас это принципиально, как вы подчеркивали, с точки зрения безопасности центральноазиатских наши союзников", - добавил глава МИД РФ.Он отметил, что от рисков для Центральной Азии зависит и то, какие риски могут создаваться для территории РФ.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-22T13:43
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афганистан, в мире, безопасность, талибан, хамид карзай, сергей лавров, россия
13:43 22.08.2021 (обновлено: 14:27 22.08.2021)
Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Глава МИД Лавров: начаты контакты талибов с бывшим президентом Афганистана Карзаем
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Начаты контакты представителей движения "Талибан"* с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Россия действует по вопросам Афганистана в соответствии с указанием президента РФ.
"Оценки наши вы изложили позавчера в Кремле на пресс-конференции с (канцлером ФРГ - ред.) Ангелой Меркель. Пока мы видим, что те заявления, которые талибы делают и об окончании боевых действий, и об амнистии всех тех, кто вовлечен был в это противостояние, и о необходимости общенационального диалога для формирования таких коалиционных инклюзивных органов власти, - пока все это выдерживается", - сказал Лавров на встрече президента России Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".
"В частности, вчера уже начаты были контакты с бывшим президентом Карзаем, с руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой и даже вот там на севере в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам, даже вот первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты были. Для нас это принципиально, как вы подчеркивали, с точки зрения безопасности центральноазиатских наши союзников", - добавил глава МИД РФ.
Он отметил, что от рисков для Центральной Азии зависит и то, какие риски могут создаваться для территории РФ.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.