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В России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2021
В России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 15 414 человек после COVID-19, за все время - 6 019 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:18
2021-08-22T11:18
2021-08-22T11:18
распространение коронавируса
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здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 15 414 человек после COVID-19, за все время - 6 019 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 414 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 019 466", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2140 человек, в Подмосковье - 1453, в Нижегородской области - 515.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19