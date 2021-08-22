Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746732276.html
В России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2021
В России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 15 414 человек после COVID-19, за все время - 6 019 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:18
2021-08-22T11:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335220_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_c5f83cd1cfc94e2e650d843cf0a7ebf5.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 15 414 человек после COVID-19, за все время - 6 019 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 414 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 019 466", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2140 человек, в Подмосковье - 1453, в Нижегородской области - 515.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335220_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_783c12be45abceaf538032cee88f73c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 22.08.2021
 
В России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выписали 15 414 человек после лечения от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 15 414 человек после COVID-19, за все время - 6 019 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 414 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 019 466", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 2140 человек, в Подмосковье - 1453, в Нижегородской области - 515.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния