https://ria.ru/20210822/koktebel-1746769212.html

Роковый вихрь: джазмен Головня о выступлении Electro Machine в Коктебеле

Роковый вихрь: джазмен Головня о выступлении Electro Machine в Коктебеле - РИА Новости, 22.08.2021

Роковый вихрь: джазмен Головня о выступлении Electro Machine в Коктебеле

Проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset станет участником заключительного дня фестиваля Koktebel Jazz Party, представив... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:12

2021-08-22T19:12

2021-08-22T19:28

сша

коктебель

куба

владимир путин

фестиваль koktebel jazz party

культура

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset станет участником заключительного дня фестиваля Koktebel Jazz Party, представив зрителям смешение различных музыкальных стилей.Проект Electro Machine, который организовал саксофонист Головня, существует более пяти лет. Музыканты в этом составе впервые выступят на фестивале в Коктебеле."Что касается стиля - у нас такая гремучая смесь. Скажем, соул – это вокал, вокал Aset. Для меня сам голос, тембр Aset подходит для Electro Machine. Если берем рок – то гитарист и барабанщик, которые устраивают роковый вихрь. У нас есть бас-гитарист, который использует электронные примочки. У нас есть клавишник, который нереальные звуки, космос дает. И все это вместе на фоне моих, хотел сказать, бесконечных импровизаций... И все музыканты – все джазовые импровизаторы, каждый из них", - сказал Головня на пресс-конференции.Сам Головня будет использовать в ходе выступления флейту, теноровый саксофон и бас-саксофон.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа и продлится до воскресенья включительно. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210822/festival-1746747742.html

https://ria.ru/20210821/koktebel-1746710776.html

https://ria.ru/20210822/koktebel-1746757685.html

сша

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