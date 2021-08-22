https://ria.ru/20210822/gazoprovod-1746756956.html

В Германии назвали срок завершения работ по укладке "Северного потока — 2"

В Германии назвали срок завершения работ по укладке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.08.2021

В Германии назвали срок завершения работ по укладке "Северного потока — 2"

Судно "Фортуна", покинувшее датские воды, продолжит укладку труб "Северного потока — 2" в водах Германии, где планирует работать на участке протяженностью... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:30

2021-08-22T16:30

2021-08-22T23:51

экономика

германия

северный поток — 2

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Судно "Фортуна", покинувшее датские воды, продолжит укладку труб "Северного потока — 2" в водах Германии, где планирует работать на участке протяженностью примерно 13-14 километров и завершить работы до 12 сентября, следует из соответствующих извещений мореплавателям, опубликованных профильными германскими службами.Ранее из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic стало известно, что баржа-трубоукладчик "Фортуна", работавшая над завершением укладки "Северного потока — 2" в датских водах, 21 августа пересекла морскую границу с Германией. Таким образом, судно завершило работы в Дании.Согласно извещению мореплавателям Управления по водному сообщению и судоходству Германии, судно "Фортуна" будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 километров. Срок действия извещения — до 12 сентября включительно. Аналогичное извещение опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В нем указаны такие же координаты участка, на котором будет работать "Фортуна" в период до 12 сентября.РИА Новости пока не располагает официальным комментарием Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров. Эксперты, опрошенные РИА Новости, оценивали, что на окончание работ потребуется две-три недели. В частности, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев говорил, что при благоприятных погодных условиях строительство может быть закончено к 10 сентября.

https://ria.ru/20210822/merkel-1746752389.html

германия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-22T16:30 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, германия, северный поток — 2