https://ria.ru/20210822/erdogan-1746779279.html

Эрдоган в разговоре с Зеленским поддержал "Крымскую платформу"

Эрдоган в разговоре с Зеленским поддержал "Крымскую платформу" - РИА Новости, 22.08.2021

Эрдоган в разговоре с Зеленским поддержал "Крымскую платформу"

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер поблагодарил Зеленского за помощь украинских... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T21:39

2021-08-22T21:39

2021-08-22T21:39

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер поблагодарил Зеленского за помощь украинских спасателей в тушении пожаров на территории страны, а Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину, сообщается на сайте главы государства."Лидер Турции поздравил Украину и украинский народ с 30-й годовщиной независимости, а также поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции. Владимир Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров", - говорится в сообщении.Эрдоган отметил, что Турция "с первых дней инициирования "Крымской платформы" поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу"."Убежден, что "Крымская платформа" станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - приводит пресс-служба слова президента Турции. Эрдоган особо подчеркнул, что позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание аннексии Крыма "остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках"."Во время разговора глава Украинского государства пригласил президента Турции осуществить визит в Украину", - добавили в пресс-службе.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html

https://ria.ru/20210822/mid-1746773296.html

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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский