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Эрдоган в разговоре с Зеленским поддержал "Крымскую платформу"
Эрдоган в разговоре с Зеленским поддержал "Крымскую платформу" - РИА Новости, 22.08.2021
Эрдоган в разговоре с Зеленским поддержал "Крымскую платформу"
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер поблагодарил Зеленского за помощь украинских... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T21:39
2021-08-22T21:39
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер поблагодарил Зеленского за помощь украинских спасателей в тушении пожаров на территории страны, а Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину, сообщается на сайте главы государства."Лидер Турции поздравил Украину и украинский народ с 30-й годовщиной независимости, а также поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции. Владимир Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров", - говорится в сообщении.Эрдоган отметил, что Турция "с первых дней инициирования "Крымской платформы" поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу"."Убежден, что "Крымская платформа" станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - приводит пресс-служба слова президента Турции. Эрдоган особо подчеркнул, что позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание аннексии Крыма "остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках"."Во время разговора глава Украинского государства пригласил президента Турции осуществить визит в Украину", - добавили в пресс-службе.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
21:39 22.08.2021
 
Эрдоган в разговоре с Зеленским поддержал "Крымскую платформу"

Президент Турции Эрдоган в разговоре с президентом Украины Зеленским поддержал "Крымскую платформу"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер поблагодарил Зеленского за помощь украинских спасателей в тушении пожаров на территории страны, а Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину, сообщается на сайте главы государства.
"Лидер Турции поздравил Украину и украинский народ с 30-й годовщиной независимости, а также поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции. Владимир Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 22:09
Захарова назвала саммит "Крымской платформы" политической "сходкой"
Эрдоган отметил, что Турция "с первых дней инициирования "Крымской платформы" поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу".
"Убежден, что "Крымская платформа" станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - приводит пресс-служба слова президента Турции. Эрдоган особо подчеркнул, что позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание аннексии Крыма "остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках".
"Во время разговора глава Украинского государства пригласил президента Турции осуществить визит в Украину", - добавили в пресс-службе.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 20:08
МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом
 
В миреУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
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