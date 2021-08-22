Эрдоган в разговоре с Зеленским поддержал "Крымскую платформу"
Президент Турции Эрдоган в разговоре с президентом Украины Зеленским поддержал "Крымскую платформу"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер поблагодарил Зеленского за помощь украинских спасателей в тушении пожаров на территории страны, а Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину, сообщается на сайте главы государства.
"Лидер Турции поздравил Украину и украинский народ с 30-й годовщиной независимости, а также поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий стихийных пожаров в Турции. Владимир Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров", - говорится в сообщении.
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Эрдоган отметил, что Турция "с первых дней инициирования "Крымской платформы" поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу".
"Убежден, что "Крымская платформа" станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - приводит пресс-служба слова президента Турции. Эрдоган особо подчеркнул, что позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание аннексии Крыма "остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках".
"Во время разговора глава Украинского государства пригласил президента Турции осуществить визит в Украину", - добавили в пресс-службе.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".