https://ria.ru/20210822/dtp-1746714753.html

При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали три человека

При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали три человека - РИА Новости, 22.08.2021

При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали три человека

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T00:40

2021-08-22T00:40

2021-08-22T00:40

происшествия

дтп

нальчик

сунженский район

россия

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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.Отмечается, что пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются."Для деблокировки пострадавших привлекались трое спасателей поисково-спасательного отряда "Эрши", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20210821/avariya-1746673556.html

нальчик

сунженский район

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, нальчик, сунженский район, россия