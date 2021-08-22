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При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали три человека
При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали три человека - РИА Новости, 22.08.2021
При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали три человека
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T00:40
2021-08-22T00:40
происшествия
дтп
нальчик
сунженский район
россия
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.Отмечается, что пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются."Для деблокировки пострадавших привлекались трое спасателей поисково-спасательного отряда "Эрши", - уточняет ведомство.
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нальчик
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происшествия, дтп, нальчик, сунженский район, россия
00:40 22.08.2021
 
При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали три человека

При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали три человека, в том числе ребенок

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Сунженском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 20.07 мск в субботу поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" столкновение совершили три автомобиля: КамАЗ, Ford Focus и Toyota Camry. В результате ДТП пострадали три человека, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Для деблокировки пострадавших привлекались трое спасателей поисково-спасательного отряда "Эрши", - уточняет ведомство.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 14:12
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ПроисшествияДТПНальчикСунженский районРоссия
 
 
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