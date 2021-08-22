https://ria.ru/20210822/bezopasnost-1746827121.html

Глава Рязанской области рассказал о конкурсах Армейских международных игр

Глава Рязанской области рассказал о конкурсах Армейских международных игр - РИА Новости, 23.08.2021

Глава Рязанской области рассказал о конкурсах Армейских международных игр

РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-22T20:37

2021-08-22T20:37

2021-08-23T11:21

безопасность

рязанская область

андрей сердюков

николай любимов

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

рязанская область

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+САЙТРЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Рязанской области выпала очень почетная и очень ответственная миссия принимать конкурсы Армейских международных игр "АрМИ-2021", сказал губернатор Николай Любимов на открытии конкурсов "Десантный взвод" и "Тактический стрелок".Конкурсы проходят в Рязанской области в рамках Армейских международных игр среди парашютно-десантных подразделений "АрМИ-2021". Участников торжественной церемонии открытия приветствовал командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков."Сегодня на древней рязанской земле мы открываем международные этапы конкурсов по боевой выучке "Десантный взвод" и "Тактический стрелок". Здесь собрались 35 команд – лучшие из лучших представителей вооруженных сил 24 государств, которые демонстрируют свои умения и показывают всему миру пример дружбы и партнерства между нашими странами", – сказал Сердюков.Он отметил, что с каждым годом расширяется не только география стран проведения игр, но и видов состязаний.Любимов поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу и руководство воздушно-десантных войск за решение провести эти конкурсы в Рязанской области.По его словам, армейские соревнования будут хорошей возможностью для ее участников получить новый полезный опыт и навыки, продемонстрировать свое мастерство.Международные конкурсы "Десантный взвод" и "Тактический стрелок" пройдут в Рязанской области в период с 23 августа по 1 сентября. Определять лучший "Десантный взвод" будут на полигоне "Дубровичи", а "Тактического стрелка" – на полигоне "Сельцы" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

https://ria.ru/20210803/armiya-1744140610.html

https://ria.ru/20210822/igry-1746548798.html

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безопасность, рязанская область, андрей сердюков, николай любимов, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)