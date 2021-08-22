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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210822/bezopasnost-1746827121.html
Глава Рязанской области рассказал о конкурсах Армейских международных игр
Глава Рязанской области рассказал о конкурсах Армейских международных игр - РИА Новости, 23.08.2021
Глава Рязанской области рассказал о конкурсах Армейских международных игр
РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-22T20:37
2021-08-23T11:21
безопасность
рязанская область
андрей сердюков
николай любимов
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
рязанская область
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+САЙТРЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Рязанской области выпала очень почетная и очень ответственная миссия принимать конкурсы Армейских международных игр "АрМИ-2021", сказал губернатор Николай Любимов на открытии конкурсов "Десантный взвод" и "Тактический стрелок".Конкурсы проходят в Рязанской области в рамках Армейских международных игр среди парашютно-десантных подразделений "АрМИ-2021". Участников торжественной церемонии открытия приветствовал командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков."Сегодня на древней рязанской земле мы открываем международные этапы конкурсов по боевой выучке "Десантный взвод" и "Тактический стрелок". Здесь собрались 35 команд – лучшие из лучших представителей вооруженных сил 24 государств, которые демонстрируют свои умения и показывают всему миру пример дружбы и партнерства между нашими странами", – сказал Сердюков.Он отметил, что с каждым годом расширяется не только география стран проведения игр, но и видов состязаний.Любимов поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу и руководство воздушно-десантных войск за решение провести эти конкурсы в Рязанской области.По его словам, армейские соревнования будут хорошей возможностью для ее участников получить новый полезный опыт и навыки, продемонстрировать свое мастерство.Международные конкурсы "Десантный взвод" и "Тактический стрелок" пройдут в Рязанской области в период с 23 августа по 1 сентября. Определять лучший "Десантный взвод" будут на полигоне "Дубровичи", а "Тактического стрелка" – на полигоне "Сельцы" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
https://ria.ru/20210803/armiya-1744140610.html
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безопасность, рязанская область, андрей сердюков, николай любимов, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
20:37 22.08.2021 (обновлено: 11:21 23.08.2021)
 
Глава Рязанской области рассказал о конкурсах Армейских международных игр

Губернатор Любимов: для Рязанской области почетно принимать конкурсы Армейских международных игр

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Рязанской области выпала очень почетная и очень ответственная миссия принимать конкурсы Армейских международных игр "АрМИ-2021", сказал губернатор Николай Любимов на открытии конкурсов "Десантный взвод" и "Тактический стрелок".
Конкурсы проходят в Рязанской области в рамках Армейских международных игр среди парашютно-десантных подразделений "АрМИ-2021". Участников торжественной церемонии открытия приветствовал командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков.
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3 августа, 12:42
Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах
"Сегодня на древней рязанской земле мы открываем международные этапы конкурсов по боевой выучке "Десантный взвод" и "Тактический стрелок". Здесь собрались 35 команд – лучшие из лучших представителей вооруженных сил 24 государств, которые демонстрируют свои умения и показывают всему миру пример дружбы и партнерства между нашими странами", – сказал Сердюков.
Он отметил, что с каждым годом расширяется не только география стран проведения игр, но и видов состязаний.
"В этом году впервые проводится конкурс по армейской тактической стрельбе "Тактический стрелок". Армейские игры предоставляют уникальную возможность участникам продемонстрировать полевую выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде", - добавил Сердюков.
Любимов поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу и руководство воздушно-десантных войск за решение провести эти конкурсы в Рязанской области.
"Рязанский регион стал одной из основных площадок. Это для нас очень почетная и одновременно очень ответственная миссия. Надеюсь, что все участники сборных команд останутся довольны гостеприимством Рязани и по достоинству оценят широкие инфраструктурные возможности, которые созданы в нашей области. У нашего региона накоплен достаточно солидный опыт проведения крупных военных международных мероприятий. Потенциал рязанских полигонов позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. Так, Рязанская область стала постоянным местом проведения воздушного турнира "Авиадартс" – масштабных соревнований летных экипажей армейской авиации. В этом году они также у нас проходят – международный этап состязаний", – сказал губернатор.
По его словам, армейские соревнования будут хорошей возможностью для ее участников получить новый полезный опыт и навыки, продемонстрировать свое мастерство.
Международные конкурсы "Десантный взвод" и "Тактический стрелок" пройдут в Рязанской области в период с 23 августа по 1 сентября. Определять лучший "Десантный взвод" будут на полигоне "Дубровичи", а "Тактического стрелка" – на полигоне "Сельцы" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Танки Т-72Б3 команд армий России, Азербайджана и Казахстана на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 00:38
Армейские международные игры
 
Рязанская областьБезопасностьРязанская областьАндрей СердюковНиколай ЛюбимовРоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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