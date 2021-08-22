https://ria.ru/20210822/astrologiya-1746265879.html

Названы самые эгоистичные знаки зодиака

Названы самые эгоистичные знаки зодиака - РИА Новости, 22.08.2021

Названы самые эгоистичные знаки зодиака

сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T06:32

2021-08-22T06:32

2021-08-22T06:32

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Астролог Самарпита Яшасвани рассказала, представители каких знаков зодиака самые эгоцентричные. Такие люди, по словам эксперта, будут пытаться доминировать в любой ситуации, даже в невыгодной для них, сообщает Pinkvilla. Овны — нарциссические существа, которые не могут думать ни о ком, кроме себя. Как бы сильно ни старался другой человек, представители этого знака никогда не отложат свои проблемы в сторону, чтобы уделить время кому-то еще. Львы одержимы собой. Они всегда ставят на первый план свои потребности и интересы и никогда не обращают внимания на то, чего хочет другой человек. Девы — довольно заботливые и любящие люди. Но во время ссоры или иного конфликта, они не в состоянии оставить свое эго и подумать о других. Любовь к себе часто берет верх над Девами и мешает им стать более сильной личностью. Скорпионы только на первый взгляд кажутся тихими и сдержанными. На самом дели это один из самых коварных знаков зодиака. Они никогда не поставят на первое место эмоции и чувства другого человека, если им это невыгодно. И последнее слово, как правило, тоже остается за Скорпионами.

https://ria.ru/20210814/astrologiya-1745679715.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп